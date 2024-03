Di Grassi conquista 9º Capacete de Ouro de sua carreira

O fim de semana do ePrix de São Paulo ficou ainda mais especial para Lucas Di Grassi. Além de correr pela segunda vez com o Mundial de Fórmula E em sua cidade natal, o piloto da ABT Cupra conquistou na sexta-feira (15) seu nono Capacete de Ouro. O tradicional prêmio, oferecido pela Revista Racing, está em sua 27ª edição e tem como votantes especialistas do esporte a motor.

Di Grassi, que faturou o prêmio principal na categoria Internacional, a mais importante do pleito, teve seu primeiro reconhecimento no Capacete de Ouro em 2007 e, a partir daquele ano, virou presença constante nas votações, conquistando mais sete troféus máximos do chamado Oscar do automobilismo brasileiro (2008, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).

Lucas Di Grassi em treino livre na pista de São Paulo da Fórmula E (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O piloto comentou a experiência de receber a honraria em meio à programação do ePrix de São Paulo, prova que ajudou a idealizar. “É uma honra, e certamente emocionante para mim, receber o Capacete de Ouro pela nona vez, ainda mais em um final de semana em que o Mundial de Fórmula E está competindo no Brasil”, disse Lucas. “Obrigado a todos que votaram e mim, por confiarem no meu trabalho. Esse reconhecimento é muito importante para qualquer atleta, em qualquer tipo de esporte”, finalizou.

Segundo prêmio – O Capacete de Ouro foi o segundo prêmio concedido a Di Grassi durante os preparativos para o Mundial de Fórmula E em São Paulo. Na quinta-feira, o brasileiro foi oficializado como vencedor do ABB Driver of Progress, que premia o piloto que mais conquistou posições em todas as corridas durante o ano. Com essa honraria, Di Grassi também ganhou o direito de doar bolsas individuais de 10.350 Euros (cerca de R$ 56.000) para duas instituições de caridade. O piloto escolheu as brasileiras Instituto Ingo Hoffmann e Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI), ambas focadas no combate ao câncer infantil. Disputada no circuito montado na região do Sambódromo do Anhembi, a prova tem largada prevista para as 14h00