Di Ferrero anuncia Outra Dose Tour

Brindando a vida, Di Ferrero começa 2024 divulgando datas para sua turnê, por diferentes cidades do Brasil, celebrando a ótima fase de seu trabalho e após o sucesso que foi a Tour Cedo ou Tarde do NX Zero.

Ano passado, Di teve a oportunidade de se recarregar com o carinho e energia dos fãs pelos quatro cantos do Brasil. Agora, não teria forma melhor para retribuir do que presentear os fãs com Outra Dose Tour.

“Outra Dose Tour tá chegando em um momento muito inspirador da minha vida! Gosto muito da sensação de novos projetos e essa tour vai ter muita coisa nova! Tenho muita intimidade musical e pessoal com a galera que vai para a estrada comigo, tenho certeza que vai ser incrível e vejo vocês nos shows”, comenta o artista.

Di Ferrero respira música desde pequeno, entrando no NX Zero em 2004 e estreando sua carreira solo em 2017. De lá pra cá, o cantor compôs e cantou com o público incontáveis sucessos.

No repertório, não poderiam faltar os singles de seu último álbum solo 🙂 Uma Bad Uma Farra :(, como “Aonde é o Céu”, “Intensamente”, “Um Brinde”, “Uma Bad Uma Farra”, além dos clássicos do NX Zero “Cedo Ou Tarde”, “Razões e Emoções”, “Só Rezo”, entre outros.

Nos palcos, ao lado de Di Ferrero, estará a banda formada por Peracetta na bateria, Bruno Genz na guitarra e Johnny Bonafé no baixo.

Aos fãs, as novidades não para por aí. Em breve, o artista voltará com lançamentos!