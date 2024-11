DHPP prende dois suspeitos de pedofilia na capital paulista

O trabalho de investigação do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) levou a prisão em flagrante de dois suspeitos de pedofilia na quarta e quinta-feira (27 e 28). As prisões foram realizadas nas zonas leste e norte da capital.

Os agentes prenderam em flagrante um homem, de 26 anos, suspeito de estupro de vulnerável e produção/distibuição de pornografia infantil. A equipe cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na zona leste de São Paulo.

No local foram encontrados vídeos com conteúdo pornográfico no celular e diversos brinquedos, usados para atrair as vítimas. A equipe identificou, até o momento, quatro vítimas, todas faziam parte do ciclo social do suspeito.

Na quarta-feira, os policiais da 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Tentativa de Homicídios e Lesões Corporais Graves efetuaram outra prisão do mesmo teor. Um homem, de 43 anos, também foi flagrado com conteúdo pornográfico.

A descoberta ocorreu após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na zona norte da capital.

Ambos os casos foram encaminhados à 4ª Delegacia do DHPP.