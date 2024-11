DHL Express inaugura nova loja em São Caetano do Sul

A DHL Express inaugurou uma nova loja em São Caetano do Sul (SP). A unidade, que conta com 100 m² de espaço, será um ponto de coleta de mercadorias para os clientes da região, facilitando os envios nacionais e internacionais. A nova loja já está em funcionamento na Avenida Visconde de Inhaúma, 781, no bairro Oswaldo Cruz.

“Para prestarmos o melhor serviço com processos ágeis, seguimos investindo no ABC Paulista. Para a loja de São Caetano do Sul, investimos R$ 120 mil. A região tem um grande potencial e nossa ideia é estar ainda mais próximos dos nossos clientes, oferecendo envios rápidos para qualquer lugar do Brasil e do mundo”, afirma a vice-presidente da DHL Express, Patricia Starling.

Nas lojas, a DHL Express atende pessoas físicas e pequenas e médias empresas (PME). De acordo com a empresa, no caso dos empreendedores, há tarifas promocionais para incentivar o alavancamento do negócio. Ainda como benefícios para esse público, há serviço de rastreamento das mercadorias em tempo real e orientação de especialista sobre os processos de comércio exterior.

Loja DHL Express em São Caetano do Sul

Horário de funcionamento: 9h30 às 12h e 13h às 18h30 (dias úteis) e 9h às 13h (sábados)

Endereço: Avenida Visconde de Inhaúma, 781 – Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul (SP). Contato da loja: (11) 96925-4108