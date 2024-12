Dezembro Vermelho: Ribeirão Pires realizou mais de 4,3 mil testes de ISTs 

Durante a campanha Dezembro Vermelho e ao longo de 2024, o Serviço de Atenção Especializada (SAE) de Ribeirão Pires realizou cerca de 4,3 mil testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), consolidando-se como referência regional no combate ao HIV, AIDS e outras ISTs. O equipamento, que oferece tratamento, testagens e orientações, também foi destaque ao receber diversas premiações pela excelência de seus serviços ao longo do ano.

Atualmente, o SAE acompanha 397 pessoas em tratamento contra o HIV. Vale destacar a queda no número de casos diagnosticados entre 2021 e 2024. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 14 novos casos, o menor número do período, representando uma redução de 44% em relação a 2021, quando 25 casos foram contabilizados, o maior índice registrado neste intervalo.

O equipamento da Prefeitura realiza testes e tratamentos de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, realizado também nas unidades da Atenção Básica – USF e UBS -, exceto para tratamento de sífilis, hepatites e HIV. Além disso, a equipe realiza diversas atividades extra muro, com testagens em comunidades terapêuticas, orientações e também promove atividades educacionais.

Reconhecida pelos bons indicadores, Ribeirão Pires foi premiada pelo quarto ano consecutivo na 6° Edição do Prêmio Luiza Matida, por atingir indicadores de eliminação da transmissão vertical do HIV. No Grande ABC, Ribeirão Pires foi o único município a receber o reconhecimento. Em âmbito nacional, Ribeirão Pires está entre as 75 cidades do Brasil que também recebeu o Selo Prata pela eliminação da transmissão vertical do HIV.

O Programa de ISTs/HIV de Ribeirão Pires também recebeu também neste ano o Selo Ouro, no Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo.

Todas as informações dos pacientes são sigilosas. Além disso, a rede municipal de saúde oferta preservativos gratuitos – feminino e masculino. O Serviço de Atenção Especializada (SAE) está localizado na Av. Francisco Monteiro, 205, na região central.