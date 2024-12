Dezembro Vermelho: Ribeirão Pires já realizou mais de 1.700 testes de HIV e ISTs 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou as ações de combate ao HIV e ISTs durante o Dezembro Vermelho. Com a campanha Fique Sabendo, realizada pelo Governo do Estado, e também as ações municipais, as unidades da Atenção Primária – UBS e USFs – e o Serviço de Atenção Especializado realizou cerca de 1.745 testes de HIV, sífilis, Hepatites B e C, além da distribuição do autoteste.

Equipes de saúde estão promovendo testes em locais como a Casa da Acolhida, OAB, entre outros, além da realização de testes gratuitos, com resultados em 30 minutos, realizados nas unidades de saúde e também no Serviço de Atenção Especializada (SAE).

A coordenadora do serviço de infectologia de Ribeirão Pires, Nanci Garrido, destaca que as iniciativas promovidas pela Prefeitura têm como objetivo estimular a realização de testes e combater tabus relacionados ao tema, reforçando a importância dessas ações para a saúde pública. “Nosso compromisso é incentivar o diagnóstico precoce e promover a conscientização da população. Queremos derrubar barreiras e mostrar que cuidar da saúde é um ato de prevenção e cuidado com a vida”.

Atualmente, o SAE acompanha 397 pessoas em tratamento contra o HIV. Vale destacar a queda no número de casos diagnosticados entre 2021 e 2024. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 14 novos casos, o menor número do período, representando uma redução de 44% em relação a 2021, quando 25 casos foram contabilizados, o maior índice registrado neste intervalo.

O equipamento da Prefeitura realiza testes e tratamentos de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Oferece o serviço também nas unidades da Atenção Básica – USF e UBS -, exceto para tratamento de sífilis, hepatites e HIV. Além disso, a equipe realiza diversas atividades extra muro, com testagens em comunidades terapêuticas, orientações e também promove atividades educacionais.

O SAE está localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205 – Centro.