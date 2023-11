Dezembro Vermelho em Diadema terá seminário e campanhas de testagem e Pep/Prep

No mês voltado para a mobilização nacional na luta mundial contra o vírus HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), a programação do Dezembro Vermelho em Diadema vai integrar o Seminário CR +SUS, com especialistas na área; a 16ª edição da Campanha Fique Sabendo, com testagem para HIV e sífilis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros locais na cidade; e a 1ª edição Pep e Prep, para orientar sobre profilaxias Pré e Pós (PrEP e Pep) exposição.

Já no 1º dia de dezembro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoverá o Seminário CR +SUS, voltado a profissionais da área, a partir das 8h, no auditório do Quarteirão da Saúde (QS). A palestra inicial será “Doenças Negligenciadas e racismo Institucional”, ministrada pelo professor Dr. Acácio Sidinei Almeida Santos, que é docente de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC) e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos (ABEAFRICA), no período de 2023 a 2025.

O psicólogo do Centro de Especialidades em Reabilitação do QS, Anderson Codonho, abordará o tema “Adolescentes e seus Aparatos Digitais”. O coordenador de Diversidades e Cidadania de Diadema, Robson Carvalho, vai tratar do “Mercado de Trabalho da População LGBTQIA+ e Barreiras de Acesso”. A palestra “Prevenção na Década da Epidemia do HIV/Aids”, com o sexólogo e coordenador do Centro de Referência (CR) e do Programa IST Aids e Hepatites Virais do município, Alexandre Yamaçake, encerrará a manhã, que também comemora os 33 anos do CR Diadema.

“As pessoas que vivem com HIV/aids ainda enfrentam o estigma e o preconceito em espaços públicos e privados, sendo essa a maior barreira de acesso ao tratamento. Assim, a programação do seminário foi elaborada para que os profissionais de saúde possam refletir e contribuir para o enfrentamento deste preconceito”, relata Yamaçake.

Casos

Desde o início das notificações de casos de Aids, em 1980 até junho de 2020, o Brasil confirmou mais de 1 milhão de diagnósticos positivos para a doença, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Na última década, foram mais de 40 mil novas infecções por HIV no país, segundo o Ministério da Saúde (MS).

Em 2022, foram registrados 85 novos casos de pessoas com HIV na cidade. A concentração está na faixa etária de 20 a 40 anos, que corresponde a mais de 50% dos casos.

Os dados apontam para a importância da ampliação de estratégias para o acesso facilitado à testagem, diagnóstico, prevenção e assistência ao HIV, sífilis e outras IST, e as profilaxias Pré e Pós (PrEP e Pep) exposição. Para o coordenador do Programa IST Aids e Hepatites Virais de Diadema, as políticas públicas na área devem ser realizadas de modo intersetorial. “A luta contra a Aids é um compromisso conjunto, um pacto contra o preconceito e a discriminação, pelo acesso e direitos universais à prevenção e à assistência”, afirma Yamaçake.

Fique Sabendo 2023

A Campanha Fique Sabendo chega à 16ª edição disponibilizando testes rápidos para HIV e sífilis aos moradores, entre os dias 1 e 7 de dezembro, para diagnóstico e oferta de tratamento precoce e vinculação nos serviços de saúde, além do reforço de medidas de prevenção ao HIV e outras infecções de transmissão sexual.

A recomendação é de que sejam testadas pessoas com vida sexual ativa e/ou que nunca realizaram o teste na vida. É preciso uma gota de sangue para realizar o teste rápido. O resultado é passado de forma sigilosa e humanizada, com orientações para prevenção às IST. Se positivo, o usuário é encaminhado para acompanhamento.

Além das 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ofertarão o teste, serão montados postos no Quarteirão da Saúde, Restaurante Bom Prato e Centro Pop, serviço voltado a pessoas em situação de rua. Também haverá ação específica voltada para os atendidos pelo Consultório na Rua.

“A Campanha Fique Sabendo, aliada às mobilizações do Dia Mundial de Luta contra a Aids, é uma oportunidade de ampliar o debate sobre a doença, bem como seus impactos tanto na vida do portador como da sociedade”, ressalta Yamaçake. Por se tratar de doenças silenciosas e que demoram para aparecer os primeiros sintomas, é importante, ao menos uma vez na vida, realizar a testagem. “A partir do diagnóstico, evitamos novas transmissões”, reforça o coordenador.

A ação tem o envolvimento do Programa Municipal IST Aids e Hepatites Virais – CR Diadema, Atenção Básica, Atenção Especializada, por meio da Saúde Mental e Ambulatório DiaTrans, e da Coordenadoria de Diversidades e Cidadania.

Pep e Prep

Pela primeira vez, o município terá um posto de profilaxias Pré e Pós (PrEP e Pep) exposição fora do CR, para orientação e encaminhamento, instalado na Praça Lauro Michels, das 14h às 17h, na próxima quinta-feira (07/12). As equipes de saúde abordarão pessoas que passem pelo local para conversar sobre o tema e ofertar material informativo, preservativos e gel lubrificante.

A PrEP é uma medida de prevenção farmacológica que consiste no uso diário de medicamentos para pessoas soronegativas antes de uma exposição de risco ao HIV. É uma estratégia de prevenção eficaz e segura recomendada para pessoas com risco aumentado de adquirir a infecção pelo HIV, como profissionais do sexo e casais quando uma pessoa está infectada pelo HIV e a outra não.

Já a PEP é um conjunto de medidas adotadas após exposição sexual com indicação de prevenção do HIV, principalmente nos casos em que houve relação sexual sem camisinha, violência sexual ou acidentes com agulhas ou outros materiais perfurocortantes.

Prevenção

A população encontra disponível preservativos (masculino e feminino) em todas as UBS, sem necessidade de triagem ou consulta. O teste rápido para detectar o vírus HIV ou a sífilis também é feito em todas as UBS durante o ano. Já no CR, o exame é feito das 9h às 15h30.

Serviço:

· Seminário Dia Mundial de Luta Contra Aids

01 de dezembro, sexta-feira, das 8h às 13h.

Auditório do Quarteirão da Saúde. Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.

· Campanha Fique Sabendo 2023

01 a 07 de dezembro.

Em todas as Unidades Básicas de Saúde

O horário de realização dos exames pode variar de Unidade para Unidade, por isso, quem deseja ser testado pode procurar a UBS diretamente para orientações sobre a campanha em seu território.

04 de dezembro, segunda-feira, das 9h às 15h.

Quarteirão da Saúde (piso térreo e entrada principal)

Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.

05 de dezembro, terça-feira, das 14h às 17h.

Ação do Consultório na Rua

06 de dezembro, quarta-feira, das 11h às 13h.

Restaurante Bom Prato

Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1.904 – Inamar.

07 de dezembro, quinta-feira, das 9h às 12h.

Centro Pop

Avenida Antonio Piranga, 1.088 – Centro.

Quarteirão da Saúde (parte externa da entrada principal)

Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.

Haverá também distribuição de autoteste.

· 1ª Edição Pep e Prep

07 de dezembro, quinta-feira, das 14h às 17h.

Praça Lauro Michels

Encontro das avenidas Antônio Piranga com Fábio Eduardo Ramos Esquível e Rua Amélia Eugênia – Centro.

Haverá distribuição de folhetos, preservativos e gel lubrificante.