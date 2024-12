Dezembro marca 60 anos da Fundação Salvador Arena

O impacto social do terceiro setor e sua atuação direta em territórios vulneráveis é amplamente reconhecido, assim como os desafios que enfrenta na captação e gestão de recursos para cumprir sua missão. No entanto, pouco se explora a sua importância – e o seu potencial – para impulsionar a economia do país.

De acordo com o estudo “A importância do Terceiro Setor para o PIB no Brasil e em suas Regiões“, publicado em 2023 e financiado pelas instituições Instituto ACP, Instituto Phi, Fundação José Luiz Egydio Setúbal, Movimento Bem Maior, Sitawi Finanças do Bem e Tereza Bracher, que teve o objetivo de mensurar a relevância socioeconômica do terceiro setor para a realidade brasileira, as atividades do terceiro setor contribuem para 4,27% do valor adicionado (PIB) brasileiro. O montante equivale a mais de R$ 220 bilhões, sendo o setor responsável, também, pela geração de 4,7 milhões de empregos.

Ainda segundo a pesquisa, para fins de comparação, e utilizando a mesma metodologia, em termos de contribuição para o PIB, o terceiro setor se situa entre os setores de Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus (1,73%) e Agricultura (4,57%).

Esses números demonstram como investir no terceiro setor é fundamental para promover mudanças sociais duradouras e impactar positivamente as comunidades. Um exemplo de sucesso são as iniciativas promovidas pela Fundação Salvador Arena (FSA), que em dezembro celebra 60 anos de autossustentabilidade e impacto social, atendendo às demandas de forma estruturada e com resultados significativos.

Criada em 1964 pelo engenheiro e empreendedor Salvador Arena, a Fundação tornou-se herdeira de todo o patrimônio de seu fundador após sua morte em 1998. Desde então e até 2023, mais de R$ 1,2 bilhões foram investidos em gratuidades sociais, 2,1milhões pessoas impactadas diretamente em projetos sociais financiados pela Fundação, 4,1 milhão beneficiadas indiretamente, 2.217 projetos sociais apoiados em todo o Brasil e 2.374 dirigentes e técnicos de OSC’s capacitados em cursos de gestão e sustentabilidade.

Legado de Transformação

Ao longo de seis décadas, a FSA permanece fiel aos princípios de seu fundador, que acreditava no poder da educação e da solidariedade para criar uma sociedade mais justa.

A história de Salvador Arena é marcada pela perseverança e inovação. De família humilde e com origem italiana, nasceu em Trípoli, na Líbia, então colônia da Itália, e chegou ao Brasil em 1920, aos 5 anos de idade. A família se estabeleceu em São Paulo, onde seu pai montou uma oficina que processava metais, querendo ajudar na renda da família, aos oito anos começou a fabricar velas. Iniciou seu estudos aos 10 anos de idade, formou-se engenheiro civil aos 21 anos pela Escola Politécnica da USP. Em seu primeiro emprego formal, na Light, enfrentou o desafio de trabalhar com equipamentos importados, projetando e desenhando peças de reposição, muitas vezes aprimorando os originais.

Em 1942 saiu da Light e, com os 200 dólares de indenização, fundou a Termomecanica. A empresa iniciou suas atividades produzindo fornos e equipamentos para padarias, evoluindo posteriormente para a fabricação de uma gama variada de equipamentos industriais. Além de empresário visionário, Arena adotou um modelo de gestão inovador para a época, prezando pelo “valioso capital humano”. Ele conhecia seus funcionários pelo nome e estendeu benefícios que incluíam cestas básicas, atendimento médico e odontológico, ações consideradas revolucionárias nos anos 1960.

Arena, contudo, não se limitou ao sucesso empresarial. Sempre inquieto e comprometido com causas sociais, realizou ações humanitárias e contribuições para entidades beneficentes. Mas a educação sempre foi, para ele, a melhor forma de transformar efetivamente a realidade do país, e seu esforço de reflexão sobre a questão educacional resultou na elaboração de uma proposta de um novo modelo de ensino. Junto a uma equipe formada por educadores, que ele contratou especialmente para esse fim, preparou um livro chamado Ensino, sintetizando suas ideias sobre o tema. Propunha que o novo modelo fosse adotado no país inteiro, mas não conseguiu o apoio necessário. Em 1989, fundou ele próprio o então Colégio Termomecanica, hoje denominado Colégio Engenheiro Salvador Arena, que mais tarde daria origem ao Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (CEFSA).

Pensando na continuidade de suas iniciativas sociais, Salvador Arena criou em 1964 a Fundação Salvador Arena, uma entidade beneficente que passou a ser herdeira de todo seu patrimônio após sua morte em 1998. Desde então, a Fundação tem atuado em diversas frentes: educação, saúde, assistência social e habitação popular. Sua missão, baseada nos princípios deixados por Arena, é promover a transformação social, prestar apoio aos mais vulneráveis contribuindo assim com o desenvolvimento do país, pois entendia a potência sociopolítica e econômica das organizações da sociedade civil (OSCs), como demonstrado nos primeiros parágrafos deste texto.

Segundo a Dra. Regina Celi Venâncio, presidente do conselho da FSA formado por 13 membros, “O terceiro setor tem um papel essencial na construção de uma sociedade mais equilibrada e no fortalecimento da economia brasileira. Na Fundação Salvador Arena, acreditamos que a filantropia estruturada, aliada à gestão eficiente, é capaz de transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento social em territórios vulneráveis.”

Hoje, a Fundação Salvador Arena mantém e gerencia programas sociais de grande impacto em todo o país. Um dos destaques é o investimento em educação, com o Centro Educacional Engenheiro Salvador Arena, localizado em São Bernado do Campo, ocupando uma área de mais de 130.000 metros quadrados.

O CEFSA atende anualmente cerca de 3.500 alunos, oferecendo ensino gratuito e de qualidade da Educação Infantil ao Ensino Técnico e Superior, com o Colégio Engenheiro Salvador Arena, a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA) e a Faculdade Engenheiro Salvador Arena são exemplos de como a educação pode transformar vidas.

Além da educação, a Fundação Salvador Arena atua na capacitação de organizações do terceiro setor e na implementação de programas socioassistenciais. Em 2023, foram aplicados R$ 17,7 milhões em 128 programas, beneficiando diretamente mais de 58 mil pessoas e, indiretamente, quase 96 mil.