Dez novos veículos ampliam serviço móvel do Bom Prato em oito cidades

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta segunda-feira (27) dez novas unidades móveis do programa Bom Prato, que oferece refeições a R$ 1 para a população carente. Com investimento de R$ 8 milhões por ano, juntos os veículos vão servir 3 mil refeições a mais por dia, atendendo periferias de oito cidades da Grande São Paulo, interior e litoral, ampliando o acesso ao serviço no estado.

“A gente está falando de investimento em segurança alimentar com esses dez caminhões do Bom Prato. Cada unidade móvel dessa vai servir 300 refeições por dia. É uma oportunidade de aproximar esse serviço do cidadão”, afirmou Tarcísio. “A gente vai levar a refeição no local que o cidadão está, nem todo mundo pode se deslocar. Na prática, vamos ter uma cozinha central e o caminhão do Bom Prato vai levar essa refeição no local que ela precisa chegar. Vai chegar na periferia, tornando o programa mais acessível ao cidadão que mais precisa”, acrescentou o governador.

A solenidade no Palácio dos Bandeirantes também reuniu o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, deputados, prefeitos e gestores municipais. Os veículos do Bom Prato vão reforçar a oferta de refeições nos municípios de São Paulo (2 caminhões), Cotia, Bauru, Jacareí, São José dos Campos, Sumaré, Praia Grande e São Vicente (2 caminhões).

Os novos atendimentos começam na próxima quarta-feira (29). Assim, o Governo de São Paulo aumenta o total de refeições servidas pelo programa para mais de 4,1 milhões por mês no estado em 117 unidades, sendo 73 restaurantes e 44 veículos.

“Grande parcela da população em vulnerabilidade social está localizada nas franjas das cidades e não tem como se deslocar para comer no Bom Prato mais próximo. Então, é fundamental levar o alimento até as pessoas. Isso é levar segurança alimentar e combater a fome onde quer que ela se apresente”, explicou o secretário de Desenvolvimento Social.

Neste ano, o Governo de São Paulo já havia entregado outras sete unidades móveis do Bom Prato para atendimento nas periferias de Diadema, Embu das Artes, Itaquera, Limeira, Parelheiros, São Bernardo do Campo e Taubaté, sob investimento de R$ 5,7 milhões.

Serviço

O Bom Prato Móvel leva refeições até as regiões mais vulneráveis e periféricas das cidades. Funciona em caminhões do tipo VUC – veículo urbano de carga – adaptados para transportar entre 300 e 400 refeições até os pontos de distribuição com a mesma qualidade dos pratos servidos nos restaurantes do programa.

As refeições distribuídas pelas unidades móveis são produzidas nos restaurantes Bom Prato mais próximos, sempre com uma proteína, um carboidrato, arroz e feijão, e uma fruta de sobremesa. O serviço móvel funciona apenas para almoço, sempre às 11h, em endereços escolhidos em conjunto com a prefeitura de cada cidade.