Dez crianças são internadas após contato com veneno de rato em creche de SP

Dez crianças foram hospitalizadas em São Paulo nesta segunda-feira (21) depois de terem contato com veneno de rato em uma creche na zona norte da capital. Não houve ingestão, segundo a prefeitura.

As crianças, com 2 e 3 anos de idade, tiveram contato com o veneno enquanto brincavam na parte externa da creche.

O caso ocorreu no CEI (Centro de Educação Infantil) Direct Parque Novo Mundo. A Secretaria Municipal de Educação lamentou o episódio e afirmou que toda a unidade escolar está prestando o suporte às famílias.

A Diretoria Regional de Educação abriu um processo de apuração e todas as medidas cabíveis serão tomadas, diz a pasta da gestão Ricardo Nunes (MDB).

Segundo a direção da unidade, a escola passou por desratização em julho, com instalação de armadilhas em locais sem acesso pelas crianças.

“Nesta segunda-feira (21), parte do material de uma das armadilhas foi encontrado no jardim e assim que a equipe escolar tomou conhecimento da presença do produto, fez a retirada, higienização das mãos das crianças e encaminhamento para atendimento médico. Não houve ingestão”, afirmou a secretaria Municipal de Educação em nota.

As crianças foram atendidas no Hospital Municipal Vereador José Storopolli e estão em observação, de acordo com a prefeitura. O quadro é considerado estável e elas passarão por nova avaliação antes de receberem alta.