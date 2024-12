Deyverson recebe multa de 25 mil dólares da Conmebol por provocações na partida contra o River Plate

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, foi penalizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) com uma multa de 25 mil dólares, o que equivale a cerca de 150 mil reais, devido a comportamentos considerados provocativos durante a partida semifinal da Copa Libertadores contra o River Plate. O incidente ocorreu quando o jogador foi substituído e utilizou protetores auriculares para zombar de supostos insultos racistas proferidos pela torcida adversária.

Ao deixar o campo, Deyverson retirou os protetores auriculares do calção e os colocou nos ouvidos, gesticulando em direção à torcida rival e exibindo a língua. Em uma ação irônica frente aos insultos recebidos, ele ainda imitou um macaco. Além disso, Deyverson fez um gesto que aludia à camisa do Boca Juniors e mencionou o nome do clube, conhecido rival do River Plate.

A decisão da Conmebol enquadra-se no artigo 11.2 do seu Código Disciplinar, especificamente nos itens que tratam sobre comportamentos ofensivos ou ultrajantes e a violação das normas de conduta no esporte. O Atlético-MG também foi punido pela entidade devido ao uso de sinalizadores por sua torcida e terá que realizar um jogo com portões fechados.

O atleta foi peça fundamental na vitória do Atlético sobre o River, contribuindo com dois gols e uma assistência no confronto que terminou 3 a 0 na Arena MRV. Sua atuação decisiva também se destacou nas quartas de final contra o Fluminense, onde marcou os dois gols que garantiram a classificação após uma derrota no jogo de ida.

Esses eventos ocorrem em meio a relatos de comportamentos racistas por parte dos torcedores do River Plate antes e depois do confronto em Buenos Aires. O caso reacende discussões sobre as atitudes dentro e fora de campo no futebol sul-americano.