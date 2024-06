Deyverson publica vídeo desafiando Felipe Melo para luta de boxe; veja

Deyverson, jogador do Cuiabá, usou as redes sociais para desafiar Felipe Melo, do Fluminense, em uma luta.

O atacante publicou um vídeo em seu Instagram em que simula movimentos de luta usando luvas de boxe. O conteúdo tem a trilha sonora do filme Rocky Balboa e a legenda “Felipe Melo eu desafio você”.

Veja:

O DEYVERSON DESAFIOU O FELIPE MELO PRA UMA LUTA DE BOXE! 😱🚨😂 O atacante do Cuiabá simplesmente apareceu que nem um lutador e chamou o cara do Fluminense pra lutar! Que resenha! Quem será que venceria? 👀👀



📹: Deyverson pic.twitter.com/HIfv5tqZv3 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 16, 2024

Felipe Melo agrediu Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Atlético-GO, durante partida pelo Campeonato Brasileiro, neste final de semana.

Deyverson e Felipe Melo foram companheiros de time no Palmeiras.