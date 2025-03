Deyverson no Fortaleza? Marcelo Paz fala sobre negociação

Na tarde desta segunda-feira, 10 de abril, informações divulgadas pelo portal GE indicaram que o Fortaleza está interessado na contratação do atacante Deyverson, atualmente vinculado ao Atlético-MG. Com 33 anos e atuando como reserva sob a direção do técnico Cuca, Deyverson tem contrato com o Galo até o final desta temporada.

Segundo a reportagem, o clube cearense planeja apresentar uma proposta formal ao jogador, visando um contrato de três anos durante a janela de transferências que ocorrerá entre 10 de março e 11 de abril. Esta janela é destinada à negociação de atletas que participaram dos campeonatos estaduais.

Questionado sobre o suposto interesse na contratação do atacante, Marcelo Paz, CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza, enfatizou que a prioridade da equipe é a disputa do Campeonato Cearense. “Nosso foco no futebol está voltado para a final do Cearense. Temos partidas decisivas contra o Ceará e é isso que realmente importa no momento”, declarou Paz.

Embora a diretoria tricolor tenha feito contato com a equipe responsável pelo atleta, não houve retorno até o momento. Além disso, não foram iniciadas negociações formais entre os clubes para discutir a transferência de Deyverson.

A situação continua em desenvolvimento e será acompanhada de perto pelos torcedores e pela mídia esportiva.