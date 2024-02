Detran-SP: saiba como regularizar os documentos do veículo e do motorista

O Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) orienta os motoristas a atualizarem os documentos do carro e evitar pendências em relação à circulação. Para quem deixou de lado a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento do veículo, vale lembrar que o não cumprimento das regras pode gerar infração, multas e até apreensão do veículo.

O Detran-SP trabalha para a digitalização integral de seus serviços, reduzindo a burocracia do comparecimento presencial e garantindo mais agilidade e eficiência nos resultados. Atualmente, são 71 serviços eletrônicos no portal www.detran.sp.gov.br e outros 37 disponibilizados pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), via Usuário Externo.

O Departamento contabilizou, em 2023, um crescimento de 30,1% na procura pelos serviços digitais. Só em relação ao serviço de renovação da CNH, foram 89,7% feitas digitalmente, um total de 4.097.903 documentos.

Confira a seguir, a lista dos principais serviços e como solicitar:

Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Basta acessar o portal digital do Detran-SP, Poupatempo ou o app Poupatempo Digital, e solicitar a opção de Habilitação – Renovação on-line.

Licenciamento

Para realizar o licenciamento, é preciso informar o número do Renavam e quitar previamente os débitos do veículo. O pagamento da taxa poderá ser feito via PIX, internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal) e nas Lotéricas.

Após o pagamento, o documento eletrônico pode ser solicitado diretamente no portal do Detran-SP (clique aqui), no portal de serviços da Senatran ou ainda na Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal, através do aplicativo CDT.

Alteração de endereço do condutor

Basta acessar o portal digital do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br), solicitar a opção de alteração de endereço do condutor e seguir o passo a passo disponível no site. O serviço é gratuito e está disponível apenas para motorista titular de uma conta de consumo (energia, água/esgoto, gás) do novo endereço.

Acompanhar recursos de penalidades

Recurso contra penalidade de multa (Entrada na 1ª instância – JARI) é a forma prevista para recorrer. O cidadão deverá aguardar o recebimento da Notificação de Penalidade, que estará acompanhada da Multa por Infração à Legislação de Trânsito (MILT). O serviço também é gratuito e pode ser feito pela internet. Cadastre-se ou faça login no site do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br) e siga as instruções disponibilizadas na tela.