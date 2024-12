Detran-SP renova frota em 2024

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) encerra 2024 com mais de 70% da frota renovada. No total, desde a Semana Nacional de Trânsito (SNT), em setembro, o órgão adquiriu 215 viaturas, entre caminhonetes e vans de transporte de passageiros e de carga. Os novos veículos – equipados com recursos como central multimídia, sinalizadores LED giroflex e sirenes eletrônicas – proporcionam maior autonomia em diligências e ações de educação e fiscalização, garantindo mais desempenho às atividades da autarquia.

Para 2025, a frota do Detran-SP deve receber reforço de mais 62 veículos. As aquisições foram realizadas sem aumento de orçamento, fruto da boa gestão realizada desde 2023. A renovação reitera o compromisso em relação à maior presença nas ruas de todas as regiões do Estado, visando a promoção crescente da segurança viária, inclusive por meio das iniciativas preventivas. Os novos veículos substituem uma frota com média de dez anos de fabricação e mais de 100.000 km rodados, sem equipamentos adequados de sinalização para fiscalização. A última aquisição de veículos foi feita entre 2013 e 2014.

Trabalho contínuo

O Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), promove constantemente de ações de fiscalização em todo o território paulista, com o objetivo de combater irregularidades dos chamados agentes delegados, que prestam serviços em nome do órgão paulista de trânsito. Nesse grupo estão as autoescolas, os desmontes, estampadoras de placas, empresas de vistorias, clínicas médicas e psicológicas, que recebem inspeções periódicas da equipe da autarquia.

A frota do órgão também é usada em ações educativas e de conscientização, além de fiscalização a vans escolares em todas as cidades do Estado. As viaturas são usadas ainda para a realização das chamadas ODSIs – Operação Direção Segura Integrada – de combate à alcoolemia, realizadas semanalmente no Estado, que fiscalizaram 397.021 motoristas só neste ano.