Detran-SP renova frota com 115 carros e intensifica ações educativas no estado

O governador Tarcísio de Freitas, entregou nesta quinta-feira (19), 115 carros para renovar a frota do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) e fortalecer a atuação do órgão no estado. Na ocasião, apresentou também as ações da Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2024, que traz como lema “Paz no trânsito começa por você” e intensifica operações e iniciativas por um trânsito mais seguro em São Paulo.

“A Semana Nacional do Trânsito é uma semana para a gente fazer reflexões. E com um ponto importante que traz a temática da segurança do pedestre. Porque, de fato, a gente observa que ainda existe uma quantidade muito grande de acidentes e de vítimas do trânsito. Isso tem uma repercussão enorme do ponto de vista social e econômico também”, afirmou Tarcísio.

“Por isso, existe um conjunto de medidas e ações que incluem o uso de tecnologia e equipamentos para identificar os pontos críticos e auxiliar no trabalho de reduzir acidentes. E tudo nasce com a conscientização sobre a necessidade da educação no trânsito”, acrescentou o governador.

A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes teve a participação do secretário de Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade, e de parlamentares, além do Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) Sérgio Codelo, do diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, entre outras autoridades e representantes de órgãos e entidades ligadas ao trânsito.

No evento foi exibido o filme educativo e ações de conscientização que integram a Semana Nacional do Trânsito, que acontece no estado até 25 de setembro. Para este ano, a figura do pedestre se tornou peça central nas ações do governo de São Paulo para garantir um legado de civilidade e segurança no trânsito.

Peças educativas e publicitárias vêm sendo divulgadas na mídia por meio da campanha “Respeite a Faixa de Pedestre”, que em agosto alcançou 80 mil pessoas nas ruas de mais 120 municípios. Essas ações serão reforçadas nas principais vias paulistas durante a semana com o objetivo de conscientizar e engajar a sociedade em prol da vida.

Assim como no Maio Amarelo, os trabalhos são alinhados ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que define objetivos e caminhos para um trânsito mais pacífico.

Operações na capital e interior

Além de reforçar os valores da campanha educativa “Respeite a Faixa de Pedestre”, iniciativas orquestradas pelas 18 superintendências regionais do Detran-SP no estado vão concentrar esforços também na conscientização sobre os riscos de misturar álcool e direção. Estão previstas abordagens a motoristas e passageiros em bares e restaurantes de todas as regiões paulistas, tanto na capital como no interior.

Na capital as ações foram previstas para dias e horários alternados. Na quarta-feira (18), a ação ocorreu, das 10h às 14h, no cruzamento da avenida Paulista com a avenida Brigadeiro Luís Antonio. Na sexta-feira (20), das 10h às 14h, será no encontro da rua Boa Vista com a 3 de Dezembro. Na quarta-feira (25), das 10h às 14h, em local próximo ao shopping Light, no viaduto do Chá com a rua Coronel Xavier de Toledo. As ações educativas em bares da capital acontecem na sexta-feira (20), das 22h às 1h, na rua Madre de Deus, na Mooca.

Ações preventivas de fiscalização também ocorrerão por todo o estado. Conhecida popularmente como blitz, a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) terá ao menos 43 ações de fiscalização na Semana Nacional de Trânsito. Os motoristas abordados serão convidados a soprar o bafômetro e receberão orientações sobre o risco de vida implícito na combinação entre bebida e volante.

No interior, as ações serão distribuídas pelas regiões de Sorocaba, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Itapeva, Jundiaí, Osasco, Santos, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Presidente Prudente, além da capital.

Nova frota

Para apoiar essas operações, o Detran-SP já contará com os 115 novos veículos entregues pela atual gestão, entre caminhonetes e vans de transporte de passageiros e de carga. Até o final do ano, outros 170 veículos serão integrados à frota.

Os veículos são equipados com recursos como central multimídia, sinalizadores LED giroflex e sirenes eletrônicas. Os novos veículos substituem uma frota com média de dez anos de fabricação e mais de 100.000 km rodados. A última aquisição de veículos foi feita entre 2013 e 2014.

Sistran-SP

A Semana Nacional de Trânsito também serve como uma oportunidade para que o Detran-SP intensifique seus esforços em relação ao Sistema Estadual de Trânsito (Sistran-SP), um órgão criado em fevereiro pelo decreto estadual 68.347, para coordenar e alinhar as ações de trânsito em todo o estado. A expectativa é que a campanha da SNT incentive mais prefeituras de São Paulo a se integrarem ao Sistran-SP.

O Sistran-SP visa a integração de entidades e órgãos de trânsito no Estado de São Paulo, garantindo uma atuação uniforme conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além de aumentar a capacidade de gestão e melhorar os processos de tomada de decisão, o órgão colegiado também é responsável por propor e coordenar ações para implementar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e desenvolver uma Política e Plano Estadual voltados à segurança, mobilidade, defesa ambiental e educação no trânsito.