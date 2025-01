Detran-SP registra recorde em emplacamentos e transações de veículos em 2024

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) reportou um crescimento significativo em sua atividade em 2024, refletindo os impactos positivos da transformação digital implementada no órgão. Durante o ano, foram contabilizados 1.140.603 pedidos de emplacamento para veículos novos, o que representa um aumento de 18,33% em relação aos 963.888 registros do ano anterior. Este número marca o maior volume registrado na última década, evidenciando a melhoria na eficiência dos serviços prestados pelo Detran-SP desde 2023.

Entre as categorias que se destacaram neste crescimento estão os utilitários, veículos que podem ser utilizados tanto para transporte de passageiros quanto de cargas. O segmento teve um desempenho notável, com 72.118 emplacamentos de veículos zero quilômetro, resultando em um impressionante aumento de 50,30% comparado ao ano passado.

A demanda por veículos usados também apresentou uma tendência ascendente. De janeiro a dezembro de 2024, o Detran-SP registrou 5.236.285 transferências de propriedade no estado, indicando um crescimento de 10,55% em relação ao total de transações de 2023. Além disso, o órgão realizou 915.790 emissões automatizadas para transferências, um salto considerável frente às 287.375 emissões do ano anterior.

Esse avanço tecnológico tem contribuído para a simplificação dos processos burocráticos, minimizando erros e acelerando as transações com maior segurança e eficiência. A movimentação no mercado de usados também merece destaque; as transferências de utilitários passaram de 141.415 em 2023 para 174.132 este ano, representando um crescimento de 23%. As motonetas também mostraram aumento nas transferências, com os números subindo de 154.686 para 178.508 entre os dois anos.

Segundo Vinicius Novaes, diretor de Veículos do Detran-SP, “A procura por veículos destinados ao transporte de mercadorias e serviços de entrega tem aumentado consideravelmente, assim como a busca por opções mais econômicas de mobilidade. Nosso compromisso como órgão estadual é facilitar a interação entre a sociedade e o mercado, sempre buscando garantir a segurança e a fluidez das operações para o cidadão. Estamos constantemente investindo em tecnologia para aprimorar a experiência dos usuários”.