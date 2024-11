Detran-SP recebe doação de carrinhos para o Natal Solidário 2024

Levar, de modo lúdico, uma criança a entender desde cedo que é parte do ecossistema do trânsito é o objetivo que acompanha a Campanha Natal Solidário do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) deste ano.

O órgão está movimentando suas equipes internamente e também disponibilizando caixas para arrecadar carrinhos de brinquedo novos e usados em bom estado em todas as unidades próprias e também em toda a rede Poupatempo do estado, da capital ao interior.

A arrecadação vai até 14 de dezembro. Entre os dias 17 e 21, os brinquedos serão entregues para crianças de zero a 12 anos de entidades beneficentes.

No ano passado, a campanha de Natal do Detran-SP arrecadou mais de 3.800 itens, distribuídos entre mais de 30 instituições espalhadas pelo estado de São Paulo.