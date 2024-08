Detran-SP realiza mais uma fiscalização de vans escolares em Mauá

Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizaram uma ação de fiscalização nos veículos de transporte escolar, nesta sexta-feira (09), durante a entrada e a saída dos alunos em oito colégios de Mauá, no grande ABC. A ação foi realizada em conjunto com o Comando de Policiamento de Trânsito da capital (CPTran).

Dos 33 veículos fiscalizados, 13 apresentaram irregularidades, dos quais seis foram recolhidos ao pátio da região. Os outros sete ficam passíveis de bloqueio, devendo os proprietários sanar as irregularidades de seus veículos e realizar a vistoria para comprovar que estas foram sanadas em até 15 dias, após este período caso não realizada vistoria, será inserido bloqueio no cadastro do veículo.

O Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), estruturou a operação por meio de um trabalho de inteligência, depois de receber denúncias do Ministério Público de São Paulo de que veículos de transporte escolar circulavam em condições inadequadas e sem a documentação necessária.

Divulgação/Detran-SP

“Zelamos pela segurança das crianças e por um trânsito mais seguro para todos. Ter a comunidade se manifestando e encaminhando denúncias é fundamental para seguirmos atuantes nessas ações”, reforçou a gerente de fiscalização do Detran-SP, Sheyla Siqueira.

Os seis veículos que foram recolhidos ao pátio não possuíam a autorização para atuar no transporte escolar emitida pelo Detran-SP para o transporte de escolares. Desde o final do ano passado, o Detran-SP atualizou e desmembrou as autorizações para esse tipo de transporte. Antes, era uma única autorização para motorista e veículo. Com a mudança, o transporte escolar ficou mais seguro, pois cada condutor terá que ter sua autorização como motorista, além da autorização do veículo.

“As principais infrações foram de não portar a ATE – Autorização para Transporte de Escolares – do veículo para atuar em transporte escolar, que é concedida pelo Detran-SP. Essa é mais uma documentação que os pais também podem cobrar dos transportadores escolares, já que é mais uma medida que visa o transporte seguro das crianças”, disse o tenente da PM Lescova.

As documentações, tanto do veículo quanto do condutor, devem ser solicitadas on-line no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) (https://portal.sei.sp.gov.br/sei/institucional/usuario_externo). Para a emissão desse documentos não há cobrança de taxa.

“Estamos intensificando diversas ações de fiscalização em todo Estado, o que também inclui essa com foco nos veículos de transporte escolar. Mais do que as autuações realizadas hoje, o que fica é a mensagem para que estes condutores atuem de acordo com as regras para transporte escolar e que as crianças fiquem sempre em segurança”, ressaltou Sheyla.