Detran-SP realiza mais de 400 testes de bafômetro nos primeiros dias do SP Gastronomia

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está mais uma vez no SP Gastronomia para trabalhar a conscientização do público dos perigos de dirigir e beber, prática proibida por Lei, Foram aplicados mais de 400 testes de bafômetro de 1 a 3 de novembro, primeiro final de semana do evento, além das abordagens para esclarecimento e sensibilização do público do festival gastronômico sobre a necessidade de respeitar e usar a faixa de pedestres, com a distribuição de mais de 600 unidades de material educativo nesses três dias.

O Detran-SP está em um estande fixo no Parque Villa-Lobos, em todos os dias do evento. As ações educativas serão retomadas entre 8 e 10 de novembro. Quem passar pelo local vai receber orientações sobre o risco iminente, em um festival, de ingerir bebida alcoólica e dirigir, e também recomendações de respeito ao pedestre, foco de uma nova política do Governo do Estado, iniciada entre julho e agosto, com ações nas ruas e campanha de mídia. No estande, o ambiente vai contar com uma dinâmica do tipo quiz, perguntas e respostas visando garantir a boa convivência nas ruas.

O órgão estadual de trânsito também mantém uma equipe móvel, que circula pelo festival com um etilômetro, convidando os participantes a testar e entender, de forma educativa, os riscos envolvidos na mistura de álcool e volante.

Na sua primeira edição, em 2023, o SP Gastronomia atraiu mais de 25 mil pessoas ao Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. Em sua composição, o evento procura representar um pouco da culinária global e da diversidade do paladar paulistano, com opções entre a cozinha escandinava e árabe, passando por comida brasileira, espanhola, francesa e italiana, com direito a pizza.

Serviço: SP Gastronomia

1º de novembro: das 16h às 23h (para convidados, das 16h às 18h)

2 e 3 de novembro: das 12h às 22h

8 de novembro: das 17h às 23h

9 e 10 de novembro: das 12h às 22h

Onde: Parque Villa-Lobos (Ilha Musical), av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Ingressos: ingresse.com/sp-gastronomia-2024