Detran-SP realiza mais de 200 ações durante Semana Nacional de Trânsito 2024

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) foi às ruas na Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2024 e realizou 221 ações de conscientização e fiscalização em todo o estado. Foram 138 Operações Faixa de Pedestre, que alcançaram mais de 70 mil pessoas com reforço à mensagem da campanha que pede respeito à faixa; 22 Operações Direção Segura Educativa (ODSE) com uso educativo do bafômetro em regiões marcadas pela concentração de bares; e 7 ações educativas em Festas de Peão de Boiadeiro. Promovida de 18 a 25 de setembro com o lema “Paz no trânsito começa por você”, a Semana Nacional de Trânsito contou ainda com uma agenda intensiva de fiscalização: foram 41 Operações Direção Segura Integrada (ODSI), as chamadas blitze, e 13 Operações Transporte Escolar Seguro (OTES).

Ao todo, as ODSIs abordaram 26.700 motoristas, 61% a mais que na SNT de 2023, quando foram parados 16.522 veículos em 35 operações. “A nossa abordagem é preventiva e sempre educativa, com vistas à segurança viária. Cada condutor abordado recebe instruções sobre a importância de andar com o veículo em bom estado e de não misturar álcool e volante”, afirma Ícaro Eustachio, diretor de Fiscalização e Educação para o Trânsito do Detran-SP.

“O motorista precisa, sim, ser abordado. Infelizmente, muita gente insiste no erro de beber e dirigir na sequência. É um risco para a vida de todos”, afirmou o vendedor Carlos Albuquerque, parado na ODSI, na região de Pinheiros, na capital paulista, na noite de terça-feira, dia 24.

Já as OTES, estreantes na SNT, foram executadas em 37 pontos, com 168 abordagens a vans escolares e motoristas, das quais 136 apresentaram alguma irregularidade – de pneu careca (veículo em más condições) à falta de documentação, como o certificado do curso obrigatório de transportador escolar ou a autorização para o veículo atuar no segmento. No saldo final, sete vans foram recolhidas a pátios e 54 estão passíveis de serem bloqueadas, se não sanarem a irregularidade em 15 dias.

Uma das condutoras que estava com a documentação regular enfatizou que esse trabalho do Detran-SP, de também fiscalizar esses tipos de veículos é fundamental. “Assim quem trabalha de acordo com a lei tem assegurado seu trabalho como prestador de serviço de qualidade e poderão ser vistos com outros olhos perante os pais e responsáveis pelas crianças”, afirmou tia Lúcia.

Além das iniciativas promovidas em ruas e avenidas, a mensagem por um trânsito mais seguro foi enfatizada junto a alunos da rede pública, em praças, bares e restaurantes do estado. O reforço da campanha também foi feito por meio de propagandas na grande mídia, como comerciais na televisão e nas redes sociais.

Distribuídas pelo estado, as ações contaram com a organização e participação das 18 superintendências regionais do Detran-SP – órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) – e o apoio das prefeituras, guardas municipais, polícia militar e outros órgãos.

Fruto de uma nova política do governo paulista, que pretende deixar um legado de civilidade no trânsito, as atividades em prol do pedestre seguirão na agenda do Detran-SP, assim como as fiscalizações, que já fazem parte da rotina do órgão estadual de trânsito.