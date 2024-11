Detran-SP realiza mais de 1.100 testes de bafômetro durante o SP Gastronomia

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) encerra sua participação na segunda edição do SP Gastronomia, realizando seis dias de trabalho de conscientização junto ao público sobre os perigos de dirigir e beber, prática proibida por Lei. Foram aplicados 1.164 testes de bafômetro nos dois finais de semana do evento, de sexta a domingo, além das abordagens para esclarecimento e sensibilização do público do festival gastronômico sobre a necessidade de respeitar e usar a faixa de pedestres, com a distribuição de mais de 2500 unidades de material educativo nos dois finais de semana.

Se os testes tivessem acontecido durante uma fiscalização efetiva, para motoristas conduzindo veículos, 711 pessoas teriam testado negativo para a ingestão de álcool. Os 453 testes positivos estariam divididos em 411 equivalentes a direção sob influência de álcool (até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido) e 42 configurariam crime de trânsito (quando o motorista dirige embriagado).

O Detran-SP esteve em um estande fixo no Parque Villa-Lobos, em todos os dias do evento. Aqueles que passaram pelo local receberam orientações sobre o risco iminente, em um festival, de ingerir bebida alcoólica e dirigir, e também recomendações de respeito ao pedestre, foco de uma nova política do Governo do Estado, iniciada entre julho e agosto, com ações nas ruas e campanha de mídia. No estande, a dinâmica contava com um quiz, de perguntas e respostas visando garantir a boa convivência nas ruas.

O órgão estadual de trânsito também manteve uma equipe móvel, circulando pelo festival com um etilômetro, convidando os participantes a testar e entender, de forma educativa, os riscos envolvidos na mistura de álcool e volante.

Educação e Fiscalização Efetiva

Em paralelo ao SP Gastronomia, nos dois últimos finais de semana do evento, a cidade recebeu as Operações de Direção Segura Integrada (ODSI) em diferentes regiões da capital. As fiscalizações efetivas contra a mistura direção e álcool são realizadas periodicamente em todo o Estado, semanalmente em diferentes endereços da capital, com apoio das Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Realizada na sexta-feira (1/11), nas avenidas Doutor Assis Ribeiro e São Miguel, da Zona Leste, a ODSI abordou 255 veículos e registrou 44 recusas de motoristas ao teste do bafômetro.

Já no sábado, dia 9/11, quando aconteceu a operação na Rua Monte Pascoal e no Viaduto Pompéia (Zona Oeste), aconteceu o recorde de autuações por alcoolemia numa ODSI na capital neste ano, com 375 veículos fiscalizados e 66 condutores multados.

Evento para todos os gostos

Na sua primeira edição, em 2023, o SP Gastronomia atraiu mais de 25 mil pessoas ao Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. Em sua composição, o evento procura representar um pouco da culinária global e da diversidade do paladar paulistano, com opções entre a cozinha escandinava e árabe, passando por comida brasileira, espanhola, francesa e italiana, com direito a pizza.