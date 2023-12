Detran-SP realiza balanço de suas ações educativas voltadas ao público infantil em 2023

Um dos mais tradicionais programas de educação para o trânsito, voltado para crianças do Fundamental I, fecha o ano de 2023 com grandes resultados. O Clube do Bem-te-vi passou por 26 municípios paulistas, com a participação de mais de 25 mil alunos e 1,5 mil professores de 109 instituições de ensino. Já a ação do Teatro de Fantoches, que também traz conteúdos sobre temas relacionados à educação no trânsito em formato lúdico, foi realizada em 146 instituições de ensino, em 31 municípios, para mais de 30 mil espectadores entre alunos e docentes ao longo do ano. Ambas as ações são realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do Comando do Policiamento de Trânsito da Capital (CPTran).

Dentre as escolas atendidas pelos programas em 2023, destaque para as da APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Alunos Excepcionais, nos seguintes municípios: Dourado, São Carlos, Ibaté, Rio Claro, Araraquara, Ilhabela, São José dos Campos, Caçapava e Jacareí. Uma das alunas atendidas na Unidade de Rio Claro terá seu desenho estampando um mês do calendário de 2024 da CPTran.

Durante o Maio Amarelo, Mês de Campanha e Prevenção de Acidentes de Trânsito, foram intensificadas as ações do programa Bem-Te-Vi, com o atendimento a 15 estabelecimentos de ensino em três municípios e a participação de 159 professores e 3.771 alunos educados para o trânsito.

O público atendido pelo programa em 2023 também participou do concurso de melhores desenhos de trânsito a partir do tema “Como Vejo o Trânsito em Minha Cidade” e de melhores frases sobre a temática “No Trânsito, Escolha a Vida”. Foram premiados 89 (oitenta e nove) alunos em solenidades de encerramento nos municípios de São Bento do Sapucaí, Rio Claro e Ilhabela.

Clube do Bem-te-vi

Criado há 33 anos pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran-SP, o Clube do Bem-te-vi ensina às crianças noções básicas de segurança no trânsito, como as formas corretas de atravessar a rua, andar de bicicleta, uso de capacete, de cinto de segurança, de cadeirinha para transporte de crianças, além das precauções necessárias na utilização do celular ao caminhar pelas ruas. O programa é desenvolvido por meio de palestras ministradas por agentes da Polícia Militar, com duração aproximada de 50 minutos.

Durante a ação, os policiais militares compartilham os seus conhecimentos técnicos e experiências profissionais de forma lúdica, por meio de brincadeiras que auxiliam na fixação do tema abordado, envolvendo alunos e professores. As crianças participam ativamente, apresentando suas dúvidas e curiosidades.

Encerradas as palestras, os alunos recebem Cartilhas Educativas de Trânsito com as principais orientações abordadas. Junto com esse material, também são oferecidos uma Carteira de Habilitação Mirim e um Talão de Multas Mirim, para que os alunos conscientizem os adultos de seu convívio social e multipliquem os conhecimentos adquiridos, inclusive sobre os cuidados que devem ter consigo e com os outros cidadãos quando estiverem utilizando as vias públicas como condutores, pedestres, ciclistas ou passageiros. A ideia é contribuir para a formação de uma consciência cidadã.

Juntos, o Clube do Bem-te-vi e o Teatro de Fantoches já foram apresentados a mais de 1,6 milhão de alunos em 5.025 estabelecimentos públicos de ensino de 407 municípios paulistas, envolvendo 57.363 professores e educadores.

Como solicitar o Programa

Para agendar uma visita do Clube do Bem-te-vi ao município, a prefeitura local, por meio de sua secretaria de educação, deve enviar ofício à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran-SP, indicando nome e telefone para contato. As cidades que solicitarem o programa serão contatadas para o agendamento de uma reunião para definição de detalhes, pois os policiais que ministram as palestras permanecem no município por um período de aproximadamente dez dias, procurando atingir o maior número possível de escolas.

Além dos materiais didáticos, os alunos também são apresentados ao aplicativo do Clube do Bem-Te-Vi – Detran-SP. A ferramenta fornece uma carteira de habilitação mirim quando algumas das atividades são concluídas. Dentro do espaço virtual, as crianças têm acesso a jogos de cadeirinhas, bicicleta, memória, quiz e adivinhe a palavra, além de um talonário infantil, onde é possível anotar multas aos papais, vovôs, titios e amigos.

Teatro de Fantoches

Também desenvolvido em parceria com a Polícia Militar, o Teatro de Fantoches foi criado há cerca de um ano. Apresentadas por agentes da PM, as peças teatrais, assim como as palestras e atividades do Clube do Bem-te-vi, abordam os princípios básicos de segurança no trânsito. Nelas, são apresentados personagens como o Policial, o Motociclista, o garoto Marcelinho, Vovô Antonio, o Cadeirante, o Pedestre, o Deficiente Visual, o Taxista, o Zé Bebinho e Penélope, uma mulher de roupas e maquiagem extravagantes que está o tempo todo segurando um celular.

Após o teatro, os alunos também recebem cartilhas educativas de trânsito, além da carteira de habilitação e um talão de multas mirins.