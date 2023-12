Detran-SP participa de premiação de projetos de educação no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) participou do Encontro Nacional do Programa Educação Viária é Vital (EVV), da Fundaciòn MAPFRE, na manhã de sexta-feira (08), no Park Inn by Radisson Berrini, na Capital Paulista. Na ocasião, dez projetos foram premiados, três deles de São Paulo, e 70 professores de redes municipais de todo País ganharam homenagens por suas iniciativas.

Dos 45 projetos que se destacaram regionalmente, dez foram premiados nos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul , Rondônia e São Paulo. As propostas foram baseadas em inovações referentes à educação e segurança no trânsito.

Em parceria com a MAPFRE, o Detran-SP apoia a implementação do programa de educação para o trânsito na rede de educação municipal das cidades paulistas, que contempla alunos da pré-escola e do Ensino Fundamental. Representando a Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização, Heitor Frozel, gerente de Pátios, e Michele Gregório Passos Braido, gerente de Educação para o Trânsito, participaram do evento. “Essa é uma parceria muito importante e produtiva entre o Detran-SP e MAPFRE, mais um dos projetos que visa disseminar a educação para o trânsito por todo o Estado”, afirma Michele.

A iniciativa possui parcerias com órgãos de trânsito nas esferas nacional, estadual e municipal. A partir disso, capacitações online e presenciais são oferecidas aos educadores com abordagens sobre desenvolvimento sustentável, segurança viária, mobilidade sustentável, entre outras. Durante cinco meses, o conteúdo é inserido nas escolas, nas aulas das disciplinas regulares, e avaliados posteriormente. Este ano, o programa operou em 351 cidades do Brasil, beneficiou 197.432 alunos e instruiu 5.187 professores em 1.336 escolas.

Parceria do Detran-SP e Fundaciòn MAPFRE

Em outubro, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo e a Fundación MAPFRE assinaram acordo de cooperação que prevê a inclusão de temáticas relativas à educação para o trânsito como conteúdo programático curricular interdisciplinar obrigatório. Estão sendo firmadas parcerias com as secretarias municipais de Educação em todo o Estado e os professores devem começar a ser capacitados em fevereiro, para a inclusão dos conteúdos já no ano letivo de 2024.