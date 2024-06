Detran-SP notifica quem iniciou venda de carro pela CDT para fazer a transferência a jato pelo celular

Não se surpreenda se um dia o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) enviar um e-mail ou mensagem pelo Whatsapp para dar os parabéns por seu carro novo. Não é golpe. É um novo meio de divulgação da Transferência Digital de Veículos (TDV), recurso lançado em março pelo órgão. Muita gente usa a Carteira de Trânsito Digital (CDT) na hora de adquirir um veículo, já que se trata de um documento nacional e bastante conhecido, mas ainda não sabe que a operação iniciada na CDT já pode ser concluída a distância, com praticidade e em pouco tempo, com a TDV. A integração entre os dois aplicativos, o da CDT, que recebe a comunicação de compra e venda (tela abaixo), e o da TDV, que permite a transferência de propriedade, foi realizada no final de maio. É para divulgar a novidade que, neste início de junho, o Detran-SP passa a informar aos novos compradores, por meio de mensagens, sobre esse atalho eletrônico.

“Detran-SP informa”, abre o texto. “Olá. Parabéns pela sua nova aquisição! Para finalizar o processo de compra de veículo iniciado na Carteira Digital de Trânsito, utilize a Transferência Digital de Veículos (TDV) do Detran-SP. Rápido, seguro e eficiente! Acesse o guia passo a passo abaixo.” A mensagem termina com votos de viagens seguras e agradáveis no novo veículo e dois links: um para um vídeo com o passo a passo mencionado no texto, uma forma de ajudar o motorista na transferência, e outro vinculado à página da internet dedicada à TDV.

O objetivo é difundir o uso do recurso, que já fez com que o processo de transferência de propriedade veicular, antes de até dez dias, caísse para questão de segundos. Hoje, cerca de 600 comunicações de compra e venda de veículos são feitas por dia, por cidadãos do estado de São Paulo, via CDT. Muitos, por ainda desconhecer o serviço da TDV, se deslocam até uma unidade do Poupatempo para finalizar a operação de transferência de propriedade. Mas isso já pode ser resolvido pelo celular, na palma da mão, em qualquer lugar e a qualquer hora do dia entre as 6h e as 22h – e não apenas em horário comercial, como no atendimento presencial.