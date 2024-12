Detran-SP lança campanha de conscientização para motociclistas em São Paulo

Na segunda-feira (16) , o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizou a primeira edição do “Dia D dos Motociclistas” na capital paulista, abordando aproximadamente 1.600 motociclistas com o objetivo de enfatizar a importância da obediência às leis de trânsito. Esta iniciativa faz parte de uma mobilização abrangente que se estenderá por toda a semana em 33 cidades do estado, focando na conscientização dos usuários mais vulneráveis às fatalidades nas vias urbanas. A ação é uma componente fundamental da nova campanha educativa do órgão, intitulada “Faz Seu Corre Sem Correr”.

Durante a manhã, representantes do Detran-SP interagiram com cerca de 500 candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A, que realizaram suas provas no pátio da Companhia de Engenharia e Tráfego (Cet), situado na Avenida Castelo Branco, nas proximidades da ponte Estaiadinha. À tarde, em colaboração com a Polícia Militar, outros 1.100 motociclistas receberam orientações e materiais informativos no cruzamento das avenidas Radial Leste e Aricanduva, local escolhido devido ao elevado número de ocorrências envolvendo motocicletas na região, conforme dados do Infosiga, sistema estadual de monitoramento de trânsito. As discussões abordaram temas como o respeito aos limites de velocidade, a condução responsável e a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção.

Cleide de Almeida Melo, uma motociclista experiente com três anos de habilitação, compartilhou sua perspectiva sobre segurança no trânsito. Ela expressou orgulho por não ter se envolvido em acidentes até o momento, apesar de utilizar a motocicleta como seu principal meio de transporte. “O próprio motoqueiro tem que respeitar o outro motoqueiro. É tudo muito rápido, uma questão de segundos; tem que ter muita cautela e pilotar por você e pelos outros”, afirmou Cleide, ressaltando seu compromisso em respeitar os limites de velocidade.

Vando Jerônimo da Conceição, com 25 anos de experiência ao volante de motocicletas, também foi entrevistado durante a ação e destacou a importância da educação contínua sobre segurança no trânsito. “Todo cuidado é pouco. O motociclista deve compreender que ele é o parachoque em caso de um acidente”, alertou. Ele defendeu a necessidade de manter as campanhas de conscientização e fiscalização pelo Detran-SP para garantir que todos os condutores entendam a relevância da observância das normas viárias.

A realidade nas grandes cidades demanda atenção redobrada. As regiões metropolitanas da capital e Campinas lideram as estatísticas alarmantes relacionadas a acidentes e mortes entre motociclistas no estado. Entre os anos de 2022 e 2024, a Região Metropolitana de São Paulo registrou o maior número absoluto de acidentes e óbitos envolvendo esse meio de transporte, enquanto Campinas apresentou a maior taxa proporcional de fatalidades, com 6,48% dos acidentes resultando em morte.

Ísis Vitória, natural da Bahia e residente em São Paulo há três anos, foi abordada pela equipe do Detran-SP enquanto aguardava para realizar sua prova prática. Ela expressou seu temor diante das manobras arriscadas realizadas por alguns motociclistas nas ruas paulistanas: “Aqui é necessário ter cem por cento da atenção no trânsito; não se pode dirigir apenas pensando em si mesmo”, comentou. Ísis garantiu que só irá pilotar após verificar as condições do veículo e utilizará sempre os equipamentos adequados.

Dados recentes indicam que cerca de 42% das mortes no trânsito do estado ocorreram entre janeiro e julho deste ano envolvendo motocicletas. Aproximadamente 40% dessas fatalidades foram atribuídas ao excesso de velocidade. Além disso, estima-se que 60% dos motociclistas não utilizem os equipamentos de proteção apropriados, incluindo capacetes. Sheyla Siqueira, gerente de Educação e Fiscalização do Detran-SP, enfatizou: “O objetivo dessas ações é salvar vidas, conscientizando a população sobre a importância da responsabilidade no trânsito”.