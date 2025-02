Detran-SP intensifica fiscalização para garantir transporte escolar seguro

Antes do início das atividades escolares, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Polícia Militar intensificaram a Operação Transporte Escolar Seguro (OTES) para reforçar a segurança dos estudantes. Entre 1º de janeiro e 10 de fevereiro deste ano, 79 ações foram realizadas em doze regiões do território paulista, com fiscalização de veículos e orientação aos motoristas sobre as normas para esse tipo de serviço.

Fiscalizações intensificadas em todo o estado

Durante as abordagens, 153 veículos foram inspecionados, resultando na remoção de oito deles aos pátios e na aplicação de 254 infrações de trânsito, que incluíram pneus carecas, veículos em más condições de uso e falta de autorização para o transporte escolar. Vale lembrar que, para a operação dessa atividade, os veículos devem ser inspecionados a cada seis meses, conforme a Portaria Normativa Nº 11/2023 do Detran-SP e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pela Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Sorocaba lidera as fiscalizações em 2025

Sorocaba lidera as fiscalizações neste início de ano, com 38 operações realizadas. “Nosso objetivo é garantir que os veículos estejam em boas condições e que os motoristas cumpram todas as exigências para um transporte seguro. Encontramos desde a falta de equipamentos obrigatórios, como estepe, até a falta de documentação, o que reforça a importância dessas fiscalizações para a segurança dos estudantes e a tranquilidade das famílias” destacou Ricardo Mueller, superintendente do Detran-SP em Sorocaba.

As Operações Transporte Escolar Seguro (OTES) tiveram início em junho do ano passado. Dos 991 veículos fiscalizados, em 2024, 878 infrações de trânsito foram registradas e 70 vans escolares foram removidas aos pátios.

Documentação e exigências para condutores

A principal infração registrada em 2024 foi por “transporte de escolares sem possuir ou portar a autorização”, totalizando 309 autuações do tipo. O condutor que atua com este tipo de serviço é obrigatório que tenha essa autorização, o Detran-SP oferece digitalmente a autorização para transporte escolar para o condutor, conforme prevê o artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Não é cobrada nenhuma taxa para ter esse documento, basta que o condutor faça a solicitação pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI – https://portal.sei.sp.gov.br/sei/institucional/usuario_externo). Assim, os pais terão a garantia de que seus filhos estão sendo conduzidos por motoristas com as documentações necessárias.

Documentação necessária para atuar como transportador escolar

Para não ser autuado, confira as documentações e normas para atuação como transportador escolar: