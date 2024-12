Detran-SP fiscaliza mais de 380 mil motoristas em 2024 durante operações

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) registrou até novembro um aumento significativo no número de motoristas fiscalizados em operações contra a alcoolemia – que mede a concentração de álcool no sangue devido ao consumo de bebidas. De janeiro a novembro de 2024, as Operações Direção Segura Integrada (ODSI) abordaram 380.624 condutores, um crescimento de 63,5% em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram fiscalizados 232.773 motoristas. Os números parciais de 2024 também superam os totais de anos anteriores: 256.901 em 2023 e 142.324 em 2022.

Já em dezembro, com dados parciais até o dia 15/12, foram realizadas 28 operações, que abordaram 16.397 motoristas em todo o estado. As ODSIs seguem programadas até o final do ano, reforçando o compromisso do Detran-SP em reduzir os riscos e salvar vidas no trânsito, especialmente durante o período crítico das festas de fim de ano. Esse reforço contínuo na fiscalização reflete os esforços do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em conscientizar a população sobre os perigos da combinação entre álcool e direção. Entre as principais estratégias estão:

Maior número de agentes fiscalizadores. Em 2023, a média era de 4 agentes do Detran-SP na operação. Este ano, a média subiu para 7. As ações também contam com apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Mais operações em rodovias, na entrada das cidades, com grande circulação de motoristas. Em 2023, foram 467 operações, sendo 38 em rodovias. Nos onze meses de 2024, foram contabilizadas 529 operações e um crescimento de 132% nas rodovias, com 83 ações.

Etilômetros modernos: o Detran-SP passou a utilizar equipamentos com mais tecnologia que permitem aferir resultados rapidamente, de forma a dar fluidez à operação.

Utilização do talonário eletrônico: as infrações são lavradas de forma digital, numa espécie de smartphone, sem o uso do papel, para permitir maior precisão e agilidade à ODSI.

Motoristas autuados

Em 2024, mais de 11,8 mil condutores foram multados por alcoolemia – um aumento de 32% no comparativo com janeiro a novembro de 2023 – que registrou 8.976 autuações do tipo. Esse mesmo comparativo mostra que mais de 93% das infrações aplicadas são por recusa dos condutores ao teste do bafômetro (11.102 em 2024 e 8.229 em 2023).

O período analisado (janeiro a novembro) também mostra aumento no número absoluto de autuações por direção sob influência de álcool e redução na quantidade de crimes de trânsito, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro.

Tipos de Infração

Nos três tipos de autuações por alcoolemia (recusa, direção sob efeito de álcool e embriaguez), se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40. Além disso, o motorista responderá ainda a processo administrativo que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir, se forem esgotados todos os meios de defesa. Nesta última situação, ele terá de ser submetido ao processo de reabilitação para voltar a dirigir, incluindo a realização de novos exames necessários à habilitação – e somente após transcorrido o prazo de 24 meses depois da cassação.