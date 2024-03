Detran-SP e DER firmam parceria com BRDE para estudos de concessão de pátios de veículos em SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) celebram uma parceria histórica com a assinatura, no fim da tarde desta terça-feira (26), do contrato com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para condução de estudos técnicos que visam a concessão dos pátios de veículos no estado.

A principal razão do acordo é regular e conferir transparência, ao mesmo tempo em que se busca mais eficiência e segurança jurídica nos processos. A assinatura representa um marco na profissionalização dos serviços em São Paulo, delegando tais responsabilidades à iniciativa privada por meio de concessão pública.

Esta medida, parte integrante do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI), evidencia o compromisso sólido do governo paulista com a modernização dos serviços públicos, aprimorando o processo de remoção, guarda e preparação de veículos, melhorado e operado pelo Detran -SP desde o início de 2023.

A parceria com o BRDE reflete o firme compromisso do Estado de São Paulo em modernizar os serviços públicos, buscando benefícios concretos para a população, como a redução de custos e uma operação mais ágil e eficaz.

Os estudos, contratados pelo valor de R$ 5,3 milhões, estão programados para serem concluídos ainda este ano, com abertura para contribuições da população em 2025.