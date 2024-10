Detran-SP disponibiliza 2.563 veículos para retirada em São José do Rio Preto

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está notificando proprietários de 2.563 veículos apreendidos na cidade de São José do Rio Preto de que as unidades estão disponíveis para retirada. A notificação foi feita por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), Para resgatar um veículo, é preciso arcar com os débitos a ele associados – do contrário, o automóvel segue para leilão. Os veículos ficarão inteiramente à disposição por dez dias, ao fim dos quais passam a ser considerados para leilão (veja mais abaixo).

No edital, é possível conferir a lista completa das unidades disponíveis para retirada – com placa, número do chassi, marca e modelo – e o pátio onde se encontram: Alves & Yoshiy – Grupo Carvalho, na rua Felipe Assad Karam, 300, Estância Jockey Clube, em São José do Rio Preto. Além dos proprietários, podem requisitar os veículos agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou quem se sub-rogue no direito a eles. Segundo a Resolução 623/2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para reaver o veículo é preciso quitar os débitos pendentes – inclusive o valor da remoção e estadia no pátio – e regularizá-lo.

Com o edital de São José do Rio Preto, o Detran-SP chega a 22 notificações apenas em setembro, ou quase 25.000 veículos liberados para retirada neste mês – mais precisamente, 23.428. Nas últimas semanas, a autarquia, que é vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), publicou editais com veículos apreendidos em São Paulo, Borborema, Palmeira D’Oeste, Ibitinga, Itápolis, Ouroeste, Leme, Suzano, Taquaritinga, Arujá e Santa Isabel, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Itanhaém e Peruíbe, Mauá, Nova Odessa, Colina e Barretos.

E, com os 2.563 veículos liberados agora, o total de unidades já disponíveis para retirada no estado passa de 50.000 – mais exatamente, 51.706 – nesta nova fase dos leilões de veículos realizados pelo Detran-SP. Os pregões foram suspensos há um ano para uma revisão geral por maior transparência e lisura nos procedimentos, e seus processos foram reiniciados em maio, com o primeiro edital de notificação para retirada de veículos, que disponibilizou 900 unidades em Botucatu, cidade onde se daria o primeiro leilão da retomada, em julho, com 100% dos lotes arrematados. Em agosto, dois outros leilões reuniram três cidades: o de Capela do Alto e Cesário Lange, e o de Cerquilho. Em setembro, mais dois leilões: Bragança Paulista e Pederneiras.

Próximos leilões

Abaixo, os três leilões previstos para os próximos 30 dias – média de um a cada dez dias.

Itapecerica da Serra e Juquitiba

Data de início: 1° de outubro

Carros aptos a circular: 625

Sucatas aproveitáveis, motor servível: 827

Sucatas aproveitáveis, motor inservível: 416

Sucatas para fundição e reciclagem: 76

Edital: Clique aqui

Casa de Leilões: Líder Leilões

Guarulhos

Data de início: 14 de outubro

Carros aptos a circular: 79

Sucatas aproveitáveis, motor servível: 1.053

Sucatas aproveitáveis, motor inservível: 171

Sucatas para fundição e reciclagem: 32

Edital: Clique aqui

Casa de Leilões: Chuí Leilões

Prazos para a retirada

Os veículos que não forem retirados no prazo de dez dias entram em procedimento licitatório na modalidade leilão para alienação. É como se, decorrido o prazo de dez dias, se acendesse um sinal amarelo. No entanto, o proprietário ou a pessoa diretamente ligada ao veículo pode resgatá-lo até a véspera do leilão através do serviços de “Liberação de Veículo recolhido por infração de trânsito pelo DETRAN-SP” – desde que quitados os débitos, claro. “O veículo poderá ser restituído ao proprietário até o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão”, diz o artigo 24 da citada Resolução 623/2016, do Contran.