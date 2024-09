Detran-SP disponibiliza 1 mil veículos para retirada em Barretos e Colina

Em edital publicado nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Estado (DOE), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) notifica proprietários de 1.006 veículos que estão disponíveis para retirada nas cidades de Barretos e Colina, onde foram apreendidos. São 945 veículos em Barretos e 61 em Colina. Para resgatar um veículo, é preciso arcar com os débitos a ele associados – do contrário, o automóvel segue para leilão. Os veículos ficarão inteiramente à disposição por dez dias, ao fim dos quais passam a ser considerados para leilão (veja mais abaixo).

No edital, é possível conferir a lista completa das unidades disponíveis para retirada – com placa, número do chassi, marca e modelo – e os pátios onde se encontram: Grupo Carvalho (rua Altair do Nascimento, 850, Nova América, Barretos) e Auto Socorro Colina (rua Oito, 430, Distrito Industrial, Colina). Além dos proprietários, podem requisitar os veículos agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou quem se sub-rogue no direito a eles. Segundo a Resolução 623/2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para reaver o veículo é preciso quitar os débitos pendentes – inclusive o valor da remoção e estadia no pátio – e regularizá-lo.

Com o edital desta terça, o Detran-SP chega a 21 notificações apenas em setembro, com mais de 20 mil veículos liberados para retirada neste mês – mais precisamente, 20.865. Nas últimas semanas, a autarquia, que é vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), publicou editais com veículos apreendidos em São Paulo, Borborema, Palmeira D’Oeste, Ibitinga, Itápolis, Ouroeste, Leme, Suzano, Taquaritinga, Arujá e Santa Isabel, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Itanhaém e Peruíbe, Mauá e Nova Odessa.

E, com os 1.006 veículos liberados, o total de unidades já disponíveis para retirada no estado chega a 49.143 nesta nova fase dos leilões de veículos realizados pelo Detran-SP. Os pregões foram suspensos há um ano para uma revisão geral por maior transparência e lisura nos procedimentos, e seus processos foram reiniciados em maio, com o primeiro edital de notificação para retirada de veículos, que disponibilizou 900 unidades em Botucatu, cidade onde se daria o primeiro leilão da retomada, em julho, com 100% dos lotes arrematados.

Em agosto, dois outros leilões reuniram três cidades: o de Capela do Alto e Cesário Lange, com 135 lotes vendidos (36 deles, de veículos aptos a circular), e o de Cerquilho, com 122 lotes comercializados (44 deles, de veículos aptos à circulação). O primeiro leilão de setembro teve início no dia 12, com veículos da região de Bragança Paulista. Os resultados ainda estão em apuração. O segundo, nesta terça, 24, em Pederneiras.

Próximos leilões

Abaixo, os três leilões previstos para os próximos 30 dias – média de um a cada 10 dias.

Itapecerica da Serra e Juquitiba

Data de início: 1° de outubro

Carros aptos a circular: 625

Sucatas aproveitáveis, motor servível: 827

Sucatas aproveitáveis, motor inservível: 416

Sucatas para fundição e reciclagem: 76

Edital: Clique aqui

Casa de Leilões: Líder Leilões

Guarulhos

Data de início: 14 de outubro

Carros aptos a circular: 79

Sucatas aproveitáveis, motor servível: 1.053

Sucatas aproveitáveis, motor inservível: 171

Sucatas para fundição e reciclagem: 32

Edital: Clique aqui

Casa de Leilões: Chuí Leilões

Prazos para a retirada

Os veículos que não forem retirados no prazo de 10 dias entram em procedimento licitatório na modalidade leilão para alienação. É como se, decorrido o prazo de 10 dias, se acendesse um sinal amarelo. No entanto, o proprietário ou a pessoa diretamente ligada ao veículo pode resgatá-lo até a véspera do leilão através do serviços de “Liberação de Veículo recolhido por infração de trânsito pelo Detran-SP” – desde que quitados os débitos, claro. “O veículo poderá ser restituído ao proprietário até o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão”, diz o artigo 24 da citada Resolução 623/2016, do Contran.