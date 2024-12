Detran-SP realiza 1° Dia D do Motociclista, protagonista de nova campanha

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai às ruas do ABC, na terça-feira (17), trocar uma ideia cara a cara com os envolvidos na estatística mais pungente do trânsito: não apenas os próprios motociclistas, maiores vítimas das fatalidades no sistema viário, mas também suas garupas e os motoristas que todos os dias convivem com motos nas cidades.

Jovens de 20 a 44 anos, principal faixa etária das vítimas de sinistros com motocicletas, estarão na mira dos representantes do Detran-SP, que atuarão no primeiro Dia D do Motociclista promovido pelo órgão de trânsito.

Locais e horários das ações:

Santo André

Local: cruzamento entre a avenida Capitão Mário de Toledo e Rua 24 de Maio

Horário: 8h às 9h30

Data: 17/12 (terça-feira)

São Caetano

Local: avenida Goiás, altura do número 2050

Horário: 10h às 12h00

Data: 17/12 (terça-feira)

Faz seu corre sem correr

Estancar as mortes de motociclistas é o objetivo da iniciativa que se segue à campanha “Faz seu corre sem correr”, lançada via televisão, rádio, paineis eletrônicos urbanos, redes sociais e em ambientes frequentados por motociclistas, como oficinas mecânicas, padarias, bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de acessórios. Concebida com apoio da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global (BIGRS) e da Vital Strategies, organizações também comprometidas em salvar vidas no trânsito, a campanha busca transformar comportamentos de risco em atitudes responsáveis.

Nas ruas, a abordagem vai reforçar os preceitos das peças, que enfatizam a importância do respeito aos limites de velocidade, a condução responsável e o uso de equipamentos de proteção, como meios de aumentar a segurança no trânsito, além de compartilhar materiais específicos da campanha.

Os locais que receberão as ações foram escolhidos pela alta sinistralidade, segundo dados da plataforma Infosiga, do Detran-SP, que reúne informações do sistema viário de todo o estado, e também pelo simbolismo que carregam.

Focos de letalidade

De acordo com dados do Infosiga, quase 42% das mortes no trânsito do estado de São Paulo, de janeiro a julho deste ano, envolveram moto, e 83% dos casos, o gênero masculino. Além de homens, as vítimas são, na maioria, jovens. Estudo recente da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indica que as perdas são maiores na faixa etária entre 20 e 29 anos.

Dados do ferramenta também confirmam o mesmo perfil de vítima no estado de São Paulo. Aqui, a faixa dos 20 aos 24 anos é a mais atingida, respondendo por cerca de 20% a 22% das mortes com motocicleta nos últimos cinco anos. De janeiro a setembro, 22% dos mortos por sinistros com moto estavam nesta faixa de idade. Em segundo lugar, vem o grupo de 25 a 29 anos, com cerca de 16% de motociclistas mortos.

Os estudos ainda coincidem em um dado preocupante: no aumento alarmante das mortes em sinistros envolvendo motociclistas no estado de São Paulo. Entre 2023 e 2024, o crescimento foi de pelo menos 20%. Na capital, foi ainda maior, de 30%: morreram 355 motociclistas, 45% do total de óbitos no trânsito