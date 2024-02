Detran-SP autua 6 motoristas em ação da Operação Direção Segura Integrada em Mauá

Realizada na última sexta-feira (02), em Mauá, uma ação da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) registrou 6 recusas de motoristas ao teste do bafômetro. A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 549 veículos na Avenida João Ramalho. A iniciativa contou com o apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Nos casos de embriaguez ao volante, que ocorrem quando o motorista apresenta índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, há configuração de crime de trânsito: se condenado, o motorista, além da multa e suspensão da CNH, cumpre de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Fiscalizações no estado

Na última semana, seis operações de ODSIs foram realizadas no Estado, com ações também nos municípios de São Carlos, Ourinhos, Americana, Presidente Epitácio e São Paulo. No total, 3.983 veículos foram abordados, dos quais 124 motoristas foram autuados por alcoolemia, sendo 118 que se recusaram a realizar o teste do bafômetro, cinco autuados por direção sob efeito de álcool (índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido) e um por crime de trânsito (índice a partir de 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido).