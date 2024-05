Detran-SP assina acordo de cooperação com Observatório Nacional de Segurança Viária para iniciativas a favor da vida

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONVS), agora, são oficialmente parceiros. Foi assinado, nesta quarta-feira (29), o Acordo de Cooperação Técnica entre as duas instituições, que envolve também a participação do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (Cetran-SP), durante o encerramento do Maio Amarelo 2024, no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. O objetivo é conjugar esforços em busca da redução de sinistros e vítimas de trânsito. Durante o evento, também foi feita à platéia de lideranças regionais e especialistas de trânsito a apresentação do LabInova, laboratório de inovações para solução de desafios e aprimoramento de serviços do Detran-SP.

A partir da formalização da parceria, o Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital, passa a disponibilizar ao Observatório toda a sua base de dados relacionada à segurança viária, respeitando limites definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Privados (LGPD). Isso inclui as informações do Infosiga-SP, portal de dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, e dos demais dados de sinistros, vítimas, frota, infrações e condutores habilitados dentro do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, o Observatório compartilhará com o Detran-SP os estudos técnicos que vão permitir a identificação de tendências, comportamentos e ocorrências a serem contempladas na definição de políticas públicas para a preservação de vidas.

“O problema da segurança viária é muito complexo e exige a participação de todos e das instituições de todas as esferas – federal, estadual e municipal -, pois somente juntos conseguiremos reduzir os tristes números de sinistros e mortes no trânsito. O Detran-SP está sempre pronto a participar e a colaborar com políticas públicas efetivas que possam promover um trânsito mais seguro”, declarou Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cliente do Detran-SP, na assinatura do acordo.

Papais ressaltou a importância da implantação em nível estadual do Sistran – Sistema Integrado de Trânsito do Estado de São Paulo, criado em fevereiro deste ano exatamente para promover a integração e a cooperação entre os municípios paulistas e o Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Entre outras providências, destacou ainda a urgência em rever e aprimorar processos de formação de condutores, para que sejam pessoas mais educadas e capacitadas tecnicamente e, consequentemente, melhores motoristas.

Juntos, o Detran-SP, o Cetran-SP e o ONSV trabalharão inicialmente na elaboração de diagnósticos do desempenho da segurança viária. “Hoje é um grande dia, em que o Observatório se une ao Detran-SP e ao Cetran-SP num grande projeto de apoio aos municípios paulistas pela melhoria da segurança viária em todo o Estado”, comemorou Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Segundo ele, a ideia é adotar o novo Infosiga, plataforma coordenada pelo Detran-SP, que foi recentemente reformulada e lançada com novos gráficos e dados ainda mais precisos. O controle da velocidade e a redução dos sinistros envolvendo motociclistas devem ser os temas prioritários dos primeiros projetos, na indicação do ONSV.

Frederico Arantes, presidente do Cetran-SP, lembrou que, com a celebração da parceria, “o Cetran ganha mais um importante aliado no tocante a divulgação e aprimoramento de dados, além de avançar junto aos municípios quanto a educação para o trânsito, a fiscalização e mais informação de esclarecimento à população, tudo isto voltado para termos um trânsito menos violento”, sustentou. O acordo com o Observatório traz apoio para se conseguir uma radiografia mais precisa sobre a organização do trânsito no Estado e, a partir daí, indicar o desenvolvimento de ações pontuais e locais mais efetivas, capazes de contribuir com políticas públicas mais eficazes, na análise do presidente do Cetran-SP.

“Este acordo representa um avanço significativo na promoção da segurança viária no estado de São Paulo, demonstrando o compromisso do Detran-SP em institucionalizar e priorizar a segurança viária, assegurando sua sustentabilidade e tornando-a uma prioridade na agenda estadual. Essa parceria fortalece os esforços contínuos de reestruturação do Detran-SP para liderar e promover boas práticas e evidências, com o objetivo de ampliar as iniciativas de salvar vidas em todo o estado, inclusive por meio da colaboração conosco.”, afirma Diogo Lemos, Coordenador Executivo da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global.

Apresentação do LabINova

Sílvio Tanaka, líder do LabInova e superintendente Regional de Processos Digitais do Detran-SP, apresentou o primeiro laboratório de inovação do Detran-SP aos participantes do evento. Criado em setembro passado, o LabInova tem a missão de fomentar a cultura de inovação e experimentação, sempre pensando em melhorar a experiência dos cidadãos junto à instituição. Para isso, deve terá uma sede física na cidade do Vale do Paraíba. O espaço será disponibilizado para a interação com os funcionários do Detran-SP e o desenvolvimento de atividades junto a terceiros, como startups, estudantes, instituições de pesquisa e outras organizações.

Tanaka explica que o LabInova testará hipóteses e desenvolverá protótipos a partir da metodologia de solução de problemas, o que pode incluir ideias novas e muitas vezes também simples, mas que ainda não haviam sido pensadas para uma determinada situação. “Queremos entregar nossos serviços com eficiência para a satisfação dos cidadãos. Nossa missão é superar desafios para oferecer uma melhor experiência a todos.”, afirma. A inovação, inclusive, lembra ele, pode ser fechada (descoberta dentro do próprio Detran-SP) ou aberta (incluindo a participação de startups ou outras empresas do mercado especializadas na apresentação de soluções).

“Criamos um time multidisciplinar, com o objetivo de ser um lugar de experimentação, pesquisa e desenvolvimento que hoje já gera melhoria no dia a dia do servidor público e, consequentemente, resulta num melhor atendimento ao cidadão”, sustenta Tanaka.