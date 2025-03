Detran-SP anuncia leilão de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou a realização de leilões de veículos, com início programado para a próxima segunda-feira, dia 24, na cidade de Jundiaí. Este evento contará com uma diversidade de automóveis e motos, com lances que começam em R$ 200 por uma Honda C100 Biz e podem chegar a R$ 55 mil por uma Fiat Strada Volcano.

A primeira jornada do leilão será dedicada exclusivamente aos veículos aptos à circulação, totalizando até quatro dias de ofertas. Segundo o edital divulgado, estão disponíveis:

147 veículos prontos para transitar;

250 sucatas que ainda podem ter seus motores aproveitados;

27 sucatas com motores condenados, porém úteis como fontes de peças;

7 sucatas destinadas à fundição e reciclagem.

A responsabilidade pelo registro e pela regularização dos veículos adquiridos ficará a cargo dos compradores, que também devem estar cientes da condição mecânica dos mesmos, já que o Detran-SP não assume responsabilidades quanto a eventuais problemas futuros.

Entre os destaques do leilão, encontram-se a Honda CG 150 Titan de 2006 com lance mínimo de R$ 1.200 e um Chevrolet Corsa Super de 2000 começando em R$ 900. Os interessados poderão visitar os lotes até esta sexta-feira, das 9h às 16h.

Além disso, vale ressaltar que a participação nos leilões é permitida para o público geral, exceto para servidores do Detran-SP e seus familiares até o segundo grau, além de pessoas ou empresas que estejam sob restrições legais para licitação.

Para aqueles que estão pensando em participar do leilão pela primeira vez, é aconselhável seguir algumas orientações essenciais:

Estudar atentamente o edital e compreender as regras do evento;

Verificar a procedência dos veículos e assegurar-se de que não há pendências legais;

Definir um orçamento máximo para os lances;

Se possível, inspecionar o veículo pessoalmente ou solicitar um relatório detalhado sobre sua condição;

Aquecer sua experiência participando de leilões menores antes de se aventurar em grandes ofertas.

Os especialistas ressaltam a importância da análise cuidadosa do estado dos veículos e recomendam que os compradores considerem realizar inspeções presenciais sempre que possível. Em caso de compra online, recomenda-se solicitar uma vídeo-chamada para verificar o estado do carro à distância.

Por fim, é fundamental estar atento à documentação e às condições de compra, além de evitar fraudes ao utilizar apenas canais oficiais para comunicação durante o leilão.