Detran-SP alerta para cuidados na estrada durante o feriado de Páscoa

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) reforça o alerta para condutores, passageiros e pedestres em busca de um trânsito mais seguro durante as festividades de Páscoa, período em que muita gente se desloca para visitar os familiares nas cidades paulistas. Manutenção do veículo, uso do cinto de segurança e a utilização de capacete no caso dos motociclistas são só alguns exemplos de medidas que podem prevenir mortes e sinistros nas ruas e estradas.

Esse cuidado se faz ainda mais necessário quando observamos os dados do Infosiga, que mostram que houve um aumento de 4% nas mortes ocorridas na Páscoa de 2022 na comparação com o ano passado, quando foram registrados 50 e 52 óbitos, respectivamente. Em relação ao total de sinistros de trânsito sem vítimas fatais, de 2022 para 2023, o aumento é de 6,81%, já que no ano retrasado ocorreram 1.349 sinistros sem vítimas fatais contra 1.441 no último ano.

Com base nestes indicadores, o órgão estadual de trânsito tem atuado fortemente em ações de fiscalização e conscientização sobre os riscos da mistura de álcool e direção, por meio das Operações Direção Segura Integrada (ODSI), em parceria com as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Desde 2023, acontecem megaoperações de ODSI no Estado de São Paulo. A com maior número de fiscalizados aconteceu durante o Carnaval de 2024, no dia 11 de fevereiro, em Batatais. Foram 4.510 veículos nesta operação, seguida em volume de fiscalizações pela operação de Sertãozinho, com 4.024 veículos (16 de setembro de 2023), e São José do Rio Preto, com 2.551 veículos fiscalizados (3 de junho de 2023). Bauru chega em quarto, com 2.433 veículos vistoriados, e Presidente Prudente em seguida, com 2.386 veículos (23 de setembro de 2023).

Medidas contra mortes no trânsito

Entre os alertas para o período, que também valem para todo o ano, o Detran-SP reforça a importância de medidas que podem prevenir sinistros no trânsito.