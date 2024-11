Detran-SP abre mais de 5.000 vagas extras para exame prático em dezembro

Para garantir que mais de 5.000 candidatos concluam seu processo de habilitação dentro do prazo, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) criou vagas extras para exames práticos de direção em dezembro. As vagas são destinadas a quatro municípios com demanda de candidatos: São Paulo, Franca, Itanhaém e Guarujá.

O exame prático é uma das etapas obrigatórias para obter a carteira nacional de habilitação (CNH). Só na capital, o Detran-SP disponibiliza, por mês, 55.000 vagas para a prova de direção. Como a cidade vai concentrar a maior parte das vagas adicionais, em dezembro deve ter perto de 60.000 exames agendados. Em todo o estado, o volume de provas práticas pode alcançar 200.000 no mês.

Neste ano, de janeiro a outubro, o Detran-SP emitiu 4,8 milhões de CNHs, uma média de 400.000 por mês. O órgão de trânsito, que é vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), também registrou, neste ano, aumento na procura por emplacamento de veículos novos, que bateu a marca de 1 milhão em novembro, e de transferência de propriedade de automóveis usados, indicativos de que as pessoas estão adquirindo ou trocando de veículos.

Calendário e categorias

Na capital paulista, as vagas adicionais para exames da categoria B estarão disponíveis ao longo do mês, de segunda a sexta-feira. Para a categoria A, as vagas extras serão disponibilizadas em três sábados do mês: 7, 14 e 21.

Franca seguirá o mesmo calendário, com novas vagas para exames da categoria B nos sábados 7, 14 e 21 de dezembro.

Já nas cidades de Itanhaém e Guarujá, no litoral, as vagas adicionais para exames das categorias A e B estarão disponíveis nos dois últimos sábados do mês: 21 e 28 de dezembro.