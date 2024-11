Detran alerta sobre golpe de SMS que rouba dados pessoais

As unidades dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) em todo o território nacional têm emitido alertas sobre uma nova modalidade de fraude que vem sendo aplicada por meio de mensagens de texto. Essas comunicações fraudulentas direcionam os cidadãos a sites enganosos, nos quais é solicitada a inserção de informações pessoais sob a falsa alegação de que há um processo de suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os estelionatários, ao se passarem por representantes do Detran, enviam mensagens alegando irregularidades na CNH dos destinatários. Esses textos incluem links que levam a páginas fraudulentas, disfarçadas para parecerem com plataformas oficiais do governo federal, como o portal gov.br. Nessas páginas, os usuários são incentivados a preencher formulários ou efetuar pagamentos de boletos, nos quais são exigidos dados pessoais. Além disso, são apresentadas supostas infrações e seus valores, oferecendo ainda a opção de “regularização”.

O Detran reitera que não realiza contato com os cidadãos por meio de SMS, e-mail ou chamadas telefônicas. Todas as comunicações referentes a processos administrativos são formalizadas através de correspondências enviadas pelos Correios ou publicadas no Diário Oficial do Estado.

Para evitar cair em armadilhas virtuais, o órgão aconselha a população a ignorar qualquer link suspeito e reforça a importância de verificar informações apenas através de canais oficiais. Em caso de dúvidas, recomenda-se acessar o site oficial do Detran correspondente ao estado ou buscar atendimento presencial nas unidades do departamento. Adicionalmente, o aplicativo Carteira Digital de Trânsito é uma ferramenta confiável que disponibiliza acesso seguro às informações do condutor e do veículo.