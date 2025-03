Detox pós-carnaval: Como se recuperar após a folia

Após dias de intensa diversão no Carnaval, é natural que o corpo precise de cuidados especiais para se recuperar dos excessos, como a ingestão de bebidas alcoólicas e a alimentação desregulada. Para garantir uma recuperação saudável e eficaz, é essencial adotar hábitos que promovam o equilíbrio do organismo, sem recorrer a dietas restritivas ou soluções milagrosas.

De acordo com a nutricionista do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, o primeiro passo para reequilibrar o corpo após os dias de festa é garantir uma boa hidratação. “A recomendação é ingerir, pelo menos, 35ml de água por quilo de peso corporal. A água é fundamental para estimular a circulação sanguínea e ajudar a eliminar as toxinas acumuladas, além de promover a eliminação de resíduos por meio da urina e das fezes”, explica a especialista.

Detox natural

Para ajudar o corpo a eliminar as toxinas de maneira natural, é importante incluir no cardápio alimentos ricos em fibras e nutrientes. Esses alimentos desempenham papel essencial na limpeza e regulação do intestino, além de fortalecer o sistema imunológico. Alguns dos melhores aliados para um detox pós-carnaval incluem:

Frutas e vegetais frescos : Melancia (diurética), abacaxi (auxilia na eliminação de impurezas), gengibre (melhora a digestão e combate a constipação intestinal), couve (estimula a eliminação de toxinas e fortalece o metabolismo).

: Melancia (diurética), abacaxi (auxilia na eliminação de impurezas), gengibre (melhora a digestão e combate a constipação intestinal), couve (estimula a eliminação de toxinas e fortalece o metabolismo). Alimentos integrais e sementes : Aveia, chia, linhaça e sementes de girassol e abóbora ajudam na desintoxicação e no controle do peso.

: Aveia, chia, linhaça e sementes de girassol e abóbora ajudam na desintoxicação e no controle do peso. Ervas e chás : Ervas como hibisco, chá verde e cavalinha, além de chás como o de carqueja e boldo, ajudam a promover a digestão e a eliminar as toxinas.

: Ervas como hibisco, chá verde e cavalinha, além de chás como o de carqueja e boldo, ajudam a promover a digestão e a eliminar as toxinas. Frutas cítricas: Limão, laranja, kiwi e acerola possuem antioxidantes que fortalecem a imunidade e ajudam no processo de desintoxicação.

De acordo com Bassi, incluir sucos naturais feitos com frutas e ingredientes como gengibre e cúrcuma é uma excelente opção. O consumo de shots que contenham ingredientes anti-inflamatórios, como a cúrcuma e a spirulina, também pode otimizar a eliminação de toxinas.

Dietas restritivas não são a solução para um corpo saudável e equilibrado. Ao invés disso, opte por alimentos naturais, frescos e nutritivos. Evite carnes vermelhas e produtos industrializados, que podem dificultar a digestão e sobrecarregar o organismo com substâncias químicas. A chave está em manter uma alimentação balanceada e rica em nutrientes para garantir resultados duradouros e sustentáveis.

Receitas para ajudar no processo

A seguir, duas receitas simples e saborosas para turbinar o detox pós-carnaval:

Salada Detox

1 colher de sobremesa de semente de abóbora

1 colher de sobremesa de semente de girassol

½ cenoura ralada

½ xícara de couve-flor cortada

½ xícara de repolho roxo

¼ de cebola picada

1 fio de azeite

1 colher (café) de cheiro verde picado

1 pitada de sal

Preparo: Cozinhe a couve-flor e reserve. Refogue a cebola no azeite e depois adicione o repolho. Acrescente a couve-flor, a cenoura, o cheiro verde e o sal. Finalize com as sementes e sirva em seguida.

Suco Detox

3 fatias de abacaxi

1 colher (chá) de linhaça

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (chá) de hortelã picado

200ml de água mineral ou água de coco

Preparo: Bata o abacaxi com a água e depois adicione os demais ingredientes. Bata novamente e, se preferir, adicione alguns cubos de gelo. Sirva imediatamente.

“Após os dias de folia, é importante lembrar que o processo de recuperação do corpo deve ser feito de forma gradual e equilibrada. Priorize alimentos naturais, mantenha-se bem hidratado e evite excessos para garantir uma recuperação eficiente e duradoura”, finaliza a nutricionista.