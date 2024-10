Detonautas Tour 20 anos – Acústico no Qualistage

Em 2024, a Detonautas Tour 20 anos – Acústico deu sold-outs em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Natal. E agora e uma única apresentação no Qualistage, no dia 1º de novembro, imperdível…

Alguns sonhos demoram anos para sair do papel. E, quando finalmente são concretizados, podem se tornar ainda melhores do que o esperado. Foi o que aconteceu com a “Detonautas Tour 20 Anos – Acústico”, uma jornada musical que tem iluminado palcos, esgotado casas de shows e reunido fãs pelo Brasil. Celebrando duas décadas do aclamado álbum Detonautas Acústico (2010), que soma mais de 300 milhões de streamings nas plataformas digitais, a banda Detonautas decidiu levar pela primeira vez para a estrada uma versão intimista de suas músicas. A turnê, nascida do DVD “20 Anos – Acústico”, gravado em 2023, convida o público a ouvir a versão desplugada de hits como “Quando o Sol Se For”, “Olhos Certos” e “O Retorno de Saturno”.

“É um momento muito especial. A sensação é de que estamos vivendo um sonho. Eu não sei dizer quantas vezes fiquei sem ar, arrepiado e com os olhos cheios de lágrimas de ver pessoas de todas as idades, cantando em alta voz todas as músicas do setlist. Nossa história com as cidades que passamos é muito intensa e essa turnê só aumentou a minha gratidão e o meu amor pelos nossos fãs”, resume Tico Santta Cruz (vocal). Apresentar músicas de forma acústica trouxe uma outra percepção ao grupo, formado ainda por Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (baterista), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo). “Quando você coloca uma canção no violão e ela funciona, você percebe que é uma composição muito poderosa”, completa Tico.

Além das passagens por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Natal, um dos momentos mais memoráveis da primeira fase da turnê aconteceu no palco do festival João Rock, no início de junho, quando a banda se apresentou em um fim de tarde para um público de mais de 70 mil pessoas em Ribeirão Preto. A plateia, em uma só voz, cantou os sucessos do Detonautas do início ao fim.

“Nem em meus sonhos mais otimistas, ou nas minhas maiores ansiedades, imaginei que poderíamos alcançar o que vivemos no João Rock. Levar a ‘Detonautas Tour 20 Anos – Acústico’ para esse público foi um grande desafio que me preocupou por meses. E foi lindo ver todo mundo cantando junto! Foi um novo e especial capítulo da nossa carreira”, definiu Tico, emocionado.

O repertório de “Detonautas Tour 20 anos – acústico” reúne hits de diferentes fases do conjunto, incluindo músicas que ainda não ganharam uma versão oficial acústica. “Nosso objetivo é oferecer aos fãs um momento único. Essa turnê está concretizando uma experiência atemporal, quase como uma máquina do tempo, no sentido de transportar as pessoas para os diferentes sentimentos e fases que viveram”, finaliza Tico.

Detonautas Tour 20 anos

Apresentação no 1º de novembro / SEXTA

Show às 22h

Abertura dos portões: 20h

Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, RJ

Classificação: 18 anos. Sujeito a alteração por decisão judicial

A partir de R$ 75,00

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/detonautas-no-qualistage-rj

Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, RJ

– Aberto de: Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

O espaço possui acessibilidade.

A casa segue os protocolos de segurança, como disponibilizar álcool em gel. O local é periodicamente higienizado.