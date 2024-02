Detonautas leva turnê inédita em formato acústico para o Tokio Marine Hall, em São Paulo

“Completamente atemporal”, “músicas que enchem a alma” e “patrimônio brasileiro” são algumas das afirmações feitas por fãs nos vídeos de Detonautas Acústico no YouTube. Ultrapassando 300 milhões de streams nas plataformas e reunindo novas versões de sucessos como “Você Me Faz Tão Bem”, “Olhos Certos” e “O Retorno de Saturno”, o álbum lançado em 2009 marca a primeira vez que o Detonautas mostrou para o público uma faceta mais intimista de suas canções. Em 2023, para comemorar as duas décadas de seu disco de estreia, a banda gravou o DVD 20 anos – acústico (2023), que reacendeu neles a vontade de levar este modelo desplugado para a estrada. Assim a Detonautas Tour 20 anos – acústico foi idealizada para 2024. Em uma sequência curta de shows, a banda vai apresentar o formato inédito nos palcos. No dia 2 de março, a banda se apresenta no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis.

“Essa turnê é uma celebração”, resume Tico Santta Cruz (vocal), que forma o Detonautas ao lado de Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (baterista), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo). “O acústico é algo muito grandioso na nossa trajetória, é uma história que merece ser levada para a estrada”, complementa o vocalista. Ter as músicas gravadas dessa maneira trouxe uma outra percepção ao grupo, como explica Tico: “quando você coloca uma canção no violão e ela funciona, é porque realmente é uma composição muito poderosa”.

O repertório de Detonautas Tour 20 anos – acústico vai percorrer diferentes fases do conjunto, incluindo músicas menos conhecidas e outras que ainda não ganharam uma versão oficial acústica. “Queremos oferecer aos nossos fãs um momento único. Vai ser uma experiência atemporal, quase como uma máquina do tempo, no sentido de transportar as pessoas para os diferentes sentimentos e fases que viveram”, finaliza Tico.

A turnê ainda passará por Curitiba, em 22 de março, no Teatro Guaíra; pelo Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, dia 30 de abril; em Juiz de Fora, no Cine Theatro Central, dia 3 de maio; e em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, dia 4 de maio. Demais datas serão anunciadas em breve.

Confira o anúncio aqui

SERVIÇO

Detonautas @São Paulo

Data: 2 de março (sábado)

Local: Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1.281 – Várzea de Baixo – São Paulo/SP

Horário: 22h

Link de vendas: https://www.eventim.com.br/event/detonautas-tour-20-anos-acustico-tokio-marine-hall-tokio-marine-hall-18154850/

Valores:

Camarote: R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia-entrada)

Setor Vip: R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia-entrada)

Frisa: R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia-entrada)

Setor 01: R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia-entrada)

Setor 02: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia-entrada)

Cadeira Alta: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)

Setor 03: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)