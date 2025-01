Detonautas e Os Paralamas do Sucesso realizarão shows especiais em Portugal

Na história do rock brasileiro, o Detonautas já é consolidado como uma das maiores bandas do país. Os músicos estão na estrada há 27 anos e atualmente viajam o Brasil com os dois espetáculos “Elétrico” e “20 Anos – Acústico”. Em julho, será a vez de Portugal recebê-los para duas apresentações ao lado do Paralamas do Sucesso.

O primeiro show da banda em terras portuguesas será no palco do Festival Jardins de Marquês, dia 9 de julho, em Oeiras. Os ingressos já estão disponíveis para venda (acesse aqui).

Logo em seguida, os músicos tocarão na Super Bock Arena, dia 10 de julho, em Porto. O público também já pode garantir os ingressos (acesse aqui).

O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, vê com alegria a oportunidade de sair em turnê com o Paralamas do Sucesso, parceiros de longa data da banda. “Nós nos sentimos muito honrados e privilegiados de poder compartilhar o palco em Portugal com uma das maiores bandas de rock da história do Brasil. É uma banda que não só influenciou o Detonautas, mas também é uma referência de carreira bem sucedida em terras internacionais” , conta o artista.