Detonautas celebra mais de 100 shows em 2024 e revela novas datas da turnê “Elétrico”

A longevidade é um tópico sempre questionado na carreira de bandas que estouraram, especialmente, no cenário nacional. Quando observa-se todos os desafios envolvidos em manter um projeto coletivo, é possível pensar em uma seleta lista de grupos que continuam em atividade por mais de uma década sem hiatos ou reconfigurações em sua formação principal. Detonautas, com 27 anos de carreira, é um exemplo disso e, em 2024, viveu uma fase emblemática em sua trajetória. Neste ano, o conjunto realizou 103 espetáculos por todo o país, incluindo apresentações inéditas na Europa.

A banda, formada por Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca, visitou diversas cidades com a turnê “Elétrico” e também realizou shows da “Tour 20 anos – acústico”, uma celebração intimista das duas décadas de seu primeiro disco, Detonautas (Nova Versão), de 2003.

Possuindo dois formatos de espetáculos, os músicos levaram hits como “Outro Lugar”, “Você Me Faz Tão Bem”, “Olhos Certos” e “Retorno de Saturno” para a estrada e promoveram diferentes experiências com o seu repertório para o público.

“Temos a sorte de ter bons profissionais e boas equipes com a gente na estrada. Tivemos muito carinho com cada lugar que passamos e isso foi desencadeando uma consistência em nossos resultados de público, ingressos e outros fatores”, reflete o vocalista da banda, Tico Santa Cruz.

Apesar do último lançamento do Detonautas ter ocorrido em 2023 – a banda lançou uma versão do sucesso “Só Nós 2” com participação de Vitor Kley, os admiradores do grupo mantiveram ativamente o consumo de suas obras nas plataformas digitais. Os veteranos do rock nacional continuam a ocupar o Top 5 de mais ouvidos do gênero no Brasil e conquistaram 121 milhões de streams somente este ano no Spotify. Ainda em 2024, a banda obteve também mais de 45,5 milhões de reproduções no YouTube, o que representa um aumento de 5% em relação ao resultado anual anterior.

O Detonautas continuará na estrada fortalecendo os laços com a sua legião de fãs em 2025. Entre os planos, a banda pretende lançar parcerias inéditas e dar continuidade à turnê “Elétrico” e ao show acústico nos palcos.

“Estamos apenas no começo. Temos metas muito maiores para 2025 e a nossa construção permanece. Vamos continuar os shows acústicos e iniciaremos uma nova etapa da turnê Elétrico, com um novo formato. Em breve, também vamos relevar novos projetos que estão em segredo”, conta Tico.

Confira agenda do grupo em 2025:

11 de janeiro – Teresina (PI) – Show acústico

12 de janeiro – Búzios (RJ) – Turnê Elétrico

16 de janeiro – Uberlândia (MG) – Turnê Elétrico

18 de janeiro – Itaporanga D’ajuda (SE) – Turnê Elétrico

19 de janeiro – Tiradentes (MG) – Turnê Elétrico

25 de janeiro – Ilha Comprida (SP) – Turnê Elétrico

26 de janeiro – São Gonçalo (RJ) – Turnê Elétrico

1 de fevereiro – Pato de Minas (MG) – Turnê Elétrico

8 de fevereiro – Florianópolis (SC) – Turnê Elétrico

9 de de fevereiro – São Paulo (SP) – Turnê Elétrico

15 de fevereiro – Holambra (SP) – Turnê Elétrico

22 de fevereiro – Santos (SP) – Turnê Elétrico

16 de março – Leopoldina (MG) – Show acústico

22 de março – Goiânia (GO) – Turnê Elétrico

5 de abril – Montes Claros (MG) – Turnê Elétrico

30 de abril – Juazeiro do Norte (CE) – Turnê Elétrico

1 de maio – Petrolina (PE) – Turnê Elétrico

3 de maio – São José dos Campos (SP) – Turnê Elétrico

9 de maio – São Paulo (SP) – Turnê Elétrico

10 de maio – Novo Hamburgo (RS) – Turnê Elétrico

16 de maio – Caxias do Sul (RS) – Turnê Elétrico

17 de maio – Passo Fundo (RS) – Turnê Elétrico

24 de maio – Campinas (SP) – Turnê Elétrico

31 de maio – Trancoso (BA) – Show acústico

21 de junho – São Thomé das Letras (MG) – Show acústico

5 de julho – Curitiba (PR) – Show acústico

9 de julho – Lisboa (Portugal) – Turnê Elétrico

10 de julho – Porto (Portugal) – Turnê Elétrico

9 de agosto – Belo Horizonte (MG) – Turnê Elétrico

10 de agosto – Rio de Janeiro (RJ) – Turnê Elétrico

5 de setembro – Juiz de Fora (MG) – Turnê Elétrico

6 de setembro – São José (SC) – Turnê Elétrico

27 de setembro – Lavras (MG) – Show acústico

Mais datas serão anunciadas em breve.