Detento foragido após ‘saidinha’ é preso por tráfico de drogas em Cachoeira Paulista

A Polícia Civil prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas em Cachoeira Paulista, cidade do Vale do Paraíba, na sexta-feira (16). O suspeito era foragido da Justiça. Em dezembro do ano passado, ele foi beneficiado pela saída temporária, mas não retornou à prisão após o fim do prazo, permanecendo nas ruas desde então.

Os policiais investigavam a existência de um ponto de tráfico de entorpecentes nas imediações da Estação Ferroviária, no centro de Cachoeira Paulista. Ontem, os investigadores foram ao local e identificaram o suspeito próximo a uma árvore. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado pelos policiais.

O homem carregava uma bolsa em que havia 384 pedras de crack, 88 papelotes de cocaína e 19 porções de maconha. Ele confessou o crime e foi conduzido à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como captura de procurado e tráfico de entorpecentes.

Ainda conforme a Polícia Civil, o indiciado possui passagens anteriores por tráfico, roubo e porte de arma de fogo. Ele foi conduzido à Cadeia de Aparecida.

Segunda apreensão na semana

A apreensão feita ontem é a segunda realizada pelos policiais civis de Cachoeira Paulista nesta semana. Na quarta-feira (14), os agentes encontraram mais de duas mil porções de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha, dentro de um tambor. A droga estava em um terreno do bairro Santa Terezinha.

Os agentes receberam uma denúncia que indicava o tráfico de drogas no local. Parte da equipe entrou no terreno e iniciou buscas pelo local. Os agentes perceberam que a terra estava fofa e tinha sido mexida. Ao removerem a terra, encontraram o tambor, usado para armazenar as drogas.

O caso foi registrado como localização e apreensão de objetos, tráfico de drogas e associação criminosa na Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista.