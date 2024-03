Detento da ‘saidinha’ suspeito de latrocínio é preso ao retornar ao presídio

A Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, na segunda-feira (18) suspeito de envolvimento em um latrocínio, que é roubo seguido de morte. O suspeito, que cumpre pena em regime semi-aberto, teria cometido o crime durante a saída temporária.

O suspeito retornou ontem ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Mongaguá, após o fim da saída temporária. No local, os policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cumpriram o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Ele estava preso desde 2020 por tráfico de drogas.

O homem, apontado pela participação no crime, foi encaminhado para realizar exames periciais e na sequência levado para a Cadeia Pública de Peruíbe, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações da DIG prosseguem para a prisão do segundo envolvido no latrocínio.

O crime

De acordo com as investigações, o suspeito e um comparsa praticaram o crime na sexta-feira (15), em Itanhaém, contra um grupo que estava na cidade a passeio.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima, de 52 anos, estava no quintal e pegou uma faca para se defender quando percebeu que um bandido invadiu a casa. Porém, logo em seguida, ele ouviu uma gritaria vindo de dentro da imóvel, onde um segundo assaltante estava rendendo a esposa dele e a do colega, com uma arma de fogo. Ao ver que a vítima estava com uma faca, o suspeito atirou no homem. O Samu foi acionado e constatou a morte no local.