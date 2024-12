Desvalorização do Real e Desafios Econômicos em 2024

O cenário econômico brasileiro e internacional apresenta uma complexidade crescente, evidenciada pela recente desvalorização do real em relação ao dólar. Na última segunda-feira (30), o dólar encerrou o dia com uma queda de 0,17%, cotado a R$ 6,1797. Contudo, ao longo de 2024, a moeda acumulou uma alta expressiva de 27,50%.

A volatilidade no mercado cambial é impulsionada por incertezas relacionadas ao novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos e às políticas monetárias do Federal Reserve (Fed). Internamente, a pressão pela demanda de dólares levou o Banco Central (BC) a realizar leilões para controlar a alta da moeda. Somente neste mês, mais de US$ 32,6 bilhões foram injetados no mercado através de leilões à vista, com o objetivo de atender à liquidez cambial e reduzir disfuncionalidades nas negociações.

Externamente, as preocupações são intensificadas pela expectativa de um governo de Trump que pode adotar uma política econômica inflacionária, levando o Fed a manter os juros elevados. Esse cenário tem provocado uma fuga de capitais de mercados emergentes, como o Brasil. Paralelamente, a instabilidade política e fiscal interna, marcada por um pacote recente de contenção de gastos e pela reforma do Imposto de Renda, alimenta a desconfiança dos investidores.

Os desafios enfrentados pelo Brasil em 2024 são evidentes. A desvalorização do real se agrava em um contexto de reformas fiscais tímidas, que deixam de abordar questões fundamentais do orçamento federal. Com isso, o mercado aguarda a implementação de novas medidas fiscais e econômicas capazes de restaurar a confiança e estabilizar a economia nacional.

Neste ambiente turbulento, o olhar atento dos investidores será crucial para orientar as próximas decisões e navegar pelas incertezas do cenário econômico.