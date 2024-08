Destroços do avião da Voepass serão removidos do local do acidente nesta segunda

Uma empresa contratada pela Voepass deve chegar na tarde desta segunda-feira (12) para remover o restante dos destroços do ATR 72-500, que caiu na sexta (9) em Vinhedo, interior de São Paulo.

A empresa será responsável também por recuperar eventuais pertences das 62 vítimas e encaminhar aos familiares. A informação foi emitida pelo chefe da Defesa Civil de Vinhedo, Maurício Barone, que falou à imprensa nesta manhã.

Mais cedo, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) declarou, em nota, que os trabalhos foram finalizados no local, o que permite a retirada dos destroços pela empresa responsável.

As investigações miram agora as caixas pretas, que serão apuradas em Brasília, e os motores, por sua vez avaliados na base do Cenipa em São Paulo.

Até a tarde desta segunda, dois imóveis do condomínio seguem completamente interditados e com as famílias fora de casa – moram cerca de 150 pessoas no Recanto Florido. Até que a empresa termine a remoção dos destroços e faça a limpeza da área atingida, os residentes não podem retornar.

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que os investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluíram na manhã desta segunda-feira (12) a ação inicial envolvendo a aeronave de matrícula PS-VPB que caiu em Vinhedo (SP), na sexta (9), deixando 62 pessoas mortas. Nessa fase, é feita a atuação e análise no local do acidente.

“Desse modo, a investigação do acidente aeronáutico segue sendo realizada, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes”, afirmou a FAB.

O Cenipa reforçou que a previsão é de divulgar em 30 dias o relatório preliminar do acidente.

No sábado (10), a FAB afirmou que os dois gravadores de voo – conhecidos popularmente como caixa-preta – foram transferidos para o Labdata (Laboratório de Análise e Leitura de Dados de Voo), do Cenipa e a análise teve início.

“Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas”, afirmou o órgão.

Segundo a FAB, após a conclusão da chamada ação inicial, realizada no local do acidente em Vinhedo, a investigação avança para a fase de análise de dados.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, diz a nota enviada à imprensa.