‘Destrave a Sua Gestão’ traz o olhar próspero de como gerir negócios

A Livraria Curitiba, unidade do Golden Square Shopping, em São Bernardo, no ABC, recebeu cerca de 300 pessoas, no último dia 19, para o lançamento do livro e guia prático: ‘Destrave a Sua Gestão’ de autoria do empresário Cássio de Oliveira.

O autor e empresário do ramo industrial, Cássio de Oliveira, também Master Coach Practitioner em PNL (Programação Neurolinguística), reuniu amigos, familiares e colaboradores para celebrar esse momento especial da sua trajetória profissional, em uma noite de autógrafos, descontração e alegria.

Compartilhamento de conhecimento

Neste guia prático e moderno, Cássio compartilha de seus conhecimentos por meio da experiência adquirida ao longo dos mais de 30 anos como empreendedor e proficiência, criando sua própria metodologia de como gerir o seu negócio estando em qualquer ramo de atividade, estabelecendo metas para alcançar objetivos com equilíbrio e prosperar com alta performance.

De a criança ao adulto, amplo público prestigiou o lançamento do livro de Cássio de Oliveira

Esse compilado de informações, com certeza, vai ampliar sua visão de gestão de negócios.

Em um resumo direto, Cássio explicou o que será possível encontrar no conteúdo de seu livro, otimizando tempo e aumentando os ganhos.

“É o resultado de muito trabalho, porque esse livro tem uma abordagem completa. Falo do empresário, do funcionário, da empresa e o diferencial é que são informações, ferramentas vividas, que vivo na prática na minha empresa, na minha indústria. Então, tudo que falo aqui, eu aplico na prática, outro diferencial é que tem QR Code, vc vai baixar as ferramentas e colocar em prática de forma independente e muito mais, de como aproveitar, de como tirar melhores resultados deixando de ficar escravo do seu negócio, tendo mais tempo, mais lucratividade e liberdade”, explicou o empresário e escritor.

Em noite de lançamento, Cássio de Oliveira realizou sessão de autógrafos

Cássio de Oliveira é palestrante e treina pessoas de todo Brasil com ou sem habilidade, transformando suas vidas para ter lucratividade empresarial por meio de uma gestão descomplicada.

Para conhecer mais de suas técnicas e metodologia, adquira o seu exemplar na livraria Curitiba ou no portal Amazon.com.br e destaque-se dentro do seu nicho.

Mais informações: www.institutocassiodeoliveira.com.br.



Crédito: Valdir Jorge Lopes

