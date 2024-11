 Destaques do fim de semana no Sesc Mogi 

Ator Eduardo Mossri volta ao Sesc com peça inédita em Mogi: Boa noite, Boa Vista

Um ator faz uma viagem-intervenção a Roraima, conhece a realidade das pessoas em situação de refúgio, cria um diário de bordo e o abre ao público. Com uma dramaturgia inédita, o intérprete faz uso dessa experiência vivida para falar de temas como ancestralidade, xenofobia, empatia e vida. O ator, em um palco totalmente vazio. Nas mãos, um diário de bordo. Nas palavras, histórias de vida. E um convite ao público: embarcar em uma jornada pelas narrativas de refugiados que desembarcam no Brasil buscando nada além de sobrevivência.

Eduardo Mossri nasceu em São Paulo, capital, mas viveu grande parte da vida em Mogi das Cruzes. Ator, bacharel em Interpretação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), tem uma carreira firmada no teatro com mais de 20 montagens no currículo.

Após uma temporada de estudos em Londres, na Inglaterra, se apresentou com o monólogo “Ivan e os Cachorros”, de Hattie Naylor. Depois, veio o segundo monólogo, “Cartas Libanesas”, texto de José Eduardo Vendramini, que foi indicado aos Prêmios Shell, APCA e Aplauso Brasil na categoria melhor autor, além de participar de inúmeros festivais, inclusive internacionais. Em 2019, viveu o médico Faruq na novela Órfãos da Terra, obra que ganhou um Emmy Internacional em 2020 como Melhor Telenovela.

Serviço:

Espetáculo Boa Noite, Boa Vista

Dia 30/11, Sábado, 19h, 12 anos+

Grátis: Retirada de Ingressos Grátis na loja Sesc, um hora antes da apresentação.

Lotação Limitada e sujeita à capacidade do local

CONFIRA AS DEMAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA NO SESC MOGI DAS CRUZES

Música | Shows

Gabriela Machado – Equilibrando no Acupe

Quinta, 28/11, 20h – Grátis – 12 anos +

Em seu primeiro trabalho autoral, Gabriela Machado apresenta um repertório que vai do choro ao frevo, passando por maxixe, polca, valsa, baião e samba. Suas composições refletem a riqueza rítmica brasileira. Em formação de quinteto a flautista e compositora estará acompanhada de acordeon, cavaquinho,

violão de 7 cordas e bateria.

Flautista e compositora, Gabriela Machado atua na área popular e erudita, transitando tanto nas formações camerísticas quanto nas orquestrais. Atualmente está em fase de lançamento de seu projeto de músicas autorais, tendo realizado seu primeiro show solo em 2022 no projeto Instrumental Sesc Brasil.

Caras e Caretas para espantar a Caramunha

Samba de Bumbo

Com Cordão Sucatas Ambulantes

Domingo, 01/12, 16h, Grátis – Livre

Na intervenção o público será convidado a desfilar, brincar e se divertir com os bonecos cabeçudos animados pelo som grave do Samba de Bumbo, expressão artística cultural de matriz Bantu, reconhecida como patrimônio imaterial do estado de São Paulo.

Circo

Entre Truques e Poemas

Com Casca Trupe

Sábado, 30/11, 16h, Grátis – Livre

Dois artistas itinerantes montam e organizam suas parafernalhas para apresentarem seu show de circo! O Casca Fina está pronto e ensaiado para demonstrar as habilidades da trupe. No entanto, Casca Grossa quer declamar poesias. Agora, precisam decidir: truques ou poemas? Apesar da confusão, a plateia decide a próxima atração!

Oficinas . Vivências . Aulas Abertas

Atividades Gratuitas. Acesso com senhas que são distribuídas 30 minutos antes das ações. Vagas Limitadas!

Dia 30/11, sábado

10:00 – 11:00 – Pilates de Solo

10:00 – 12:00/ 13:30 – 16:00 – Mediar Brincar Letrinhas Pretas

14:00 – 16:00 – Boneca Negra de Pano para crianças

14:00 – 16:30 – Clube da Horta

15:00 – 16:00 – Tchoukball

Dia 01/12, domingo

10:00 – 12:00/ 13:30 – 16:00 – LE’E RÍ MA’SA – pessoas que leem

10:00 – 11:00 – Hatha Yoga

14:00 – 17:00 – Bandeira Botânica

14:00 – 16:00 – Boneca Negra de Pano para crianças

15:00 – 16:00 – Tchoukball