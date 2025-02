Destaques do fim de semana (08 e 09/2) no Sesc Mogi

Música e irreverência na apresentação do Trio Gato com Fome, em tributo inédito ao compositor Gordurinha, no domingo (09/2)

Gordurinha, baiano de 10 de agosto de 1922, é autor de obras como “Chiclete com Banana”, imortalizada por Jackson do Pandeiro, “Súplica Cearense”, sucesso na voz de Luiz Gonzaga, “O Vendedor de Caranguejo”, gravada por Clara Nunes, entre muitas outras. Figura de muito sucesso nas décadas de 50 e 60, Waldeck Artur de Macedo, o Gordurinha, abordou temas importantes para todo o povo do nordeste brasileiro, como a seca, a miséria e o preconceito contra baianos, cearenses, pernambucanos e paraibanos. A voz de denúncia aliada ao humor afiado do artista conquistou o Brasil, que cantou e ainda canta, de norte a sul, seus sambas, cocos e baiões. Para este show, o Trio Gato com Fome vem acompanhado de mais dois músicos (bateria e acordeom).

O Trio Gato com Fome é formado por Cadu Ribeiro (pandeiro e voz), Gregory Andreas (cavaquinho e voz) e Renato Enoki (violão 7 cordas e voz). O grupo está completando 18 anos de estrada e já lançou três discos, sendo o mais recente, SEDENTO, um álbum de sambas inéditos e autorais, que conta com as participações especiais de Carlinhos Vergueiro e João Cavalcanti.

Confira:

Sesc Mogi das Cruzes

Rua Rogerio Tácola, 118 – Socorro

Domingo, Dia 09/2, 16h

Livre | Grátis

Circo

Atravessando lugares

Dia 08/2, Sábado, 16h

Livre | Grátis

No espetáculo, três companheiros de travessia – Mano, Mana e Mochila – interagem com acrobacias, afeto e brincadeiras. Em seus caminhos, a exploração de técnicas acrobáticas se une à experimentação de espaços inusitados, fazendo um convite ao público: “permite que este trabalho atravesse também os seus caminhos?”

Com Marília Mattos, artista, acrobata e Mestre em Artes da Cena pela UNICAMP. Criadora e coordenadora pedagógica do Espaço Escola Arena de Artes (2014 – 2019), idealizadora e artista na companhia Mano a Mana. Criadora do Festival de Mão a Mão.

Com Dyego Yamaguishi, artista, portô, e técnico em Artes Dramáticas (SENAC) e Artes Circenses (ENCLO). Praticante da técnica mão a mão há 18 anos, se especializou na Europa e Argentina, idealizador e artista na companhia Mano a Mana. Criador do Festival de Mão a Mão.

Oficina Relacionada

Mão a Mão: fundamentos da técnica acrobática

Dia 09/2, domingo, das 10h às 13h

Praça de Convivência

Grátis

A oficina apresenta os fundamentos para a prática da técnica acrobática “mão a mão”, explicando a relação “porto e volante”, detalhando a função de cada um e introduzindo os elementos para o desenvolvimento integral da técnica.

Mediação de Leitura

No quintal do Passarinho

Até 23 de fevereiro, Sábados e Domingos

Das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Grátis

Um quintal “maior que o mundo” pra nossa imaginação voar alto, entre livros e brincadeiras de poesia. Assim é o quintal do passarinho, um espaço onde há pé de história, cantigas, trava-línguas e conversas de leituras. Na alameda da unidade, a Cia. Passarinho apresenta uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi das Cruzes.

Oficina para Crianças

Meu primeiro Chocalho

Sexta-feira, 07/02/2025, 16h às 17h

Espaço de Brincar Interno

Vivência para Crianças

Chukudu – Miniatura de patinete motorizado

Dias 08 e 09/2, Sábado e Domingo, das 14h às 17h

Grátis

O Chukudu é um veículo artesanal de duas rodas, parecido com um patinete, muito utilizado no leste da República Democrática do Congo. Utilizando materiais recicláveis e circuitos elétricos, participantes construirão seu chukudu em miniatura, que poderá ser levado para casa.